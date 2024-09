ALFA by Sinapsi: il tuo semaforo verde per risparmiare

Immagina di avere in casa un vero e proprio semaforo che ti guida nei consumi elettrici: una semplice luce colorata che ti dice quando accendere un elettrodomestico implica un costo in bolletta o quando è invece gratis. Chiunque abbia sul tetto di casa un impianto fotovoltaico, del resto, ben sa quanto sia complicato capire il momento giusto per consumare o quando sia invece meglio spegnere. Eppure questo semplice semaforo rappresenterebbe una svolta per le proprie bollette, perché aiuterebbe a sfruttare davvero l’elettricità prodotta dai propri pannelli invece di sprecarla nei momenti giusti e di consumarla nei momenti sbagliati.

Questo semaforo esiste e si chiama ALFA by Sinapsi.

ALFA by Sinapsi: semaforo verde al risparmio

Un semplice led colorato, sempre sotto gli occhi, è tutto quanto occorre per capire se avviare o meno la lavatrice, l’asciugatrice o qualsiasi altro strumento elettrico di casa. E tutto ciò con un semplice strumento che, infilato in una comune presa della corrente elettrica, misura tutto quanto fornendo indicazioni accurate.

ALFA, il cui costo è del tutto minimale rispetto ai risparmi che è in grado di abilitare, ha la possibilità di leggere in tempo reale tutte le attività che registrano i nuovi contatori smart Open Meter. Tali informazioni vengono veicolate sull’app dedicata, dove è possibile tenere traccia di tutti i consumi e tutte le produzioni da fotovoltaico, dopodiché ci pensa il led colorato esterno a fornire istruzioni chiare ed intuitive:

Luce verde : puoi consumare perché il fotovoltaico ti sta mettendo elettricità a disposizione;

: puoi consumare perché il fotovoltaico ti sta mettendo elettricità a disposizione; Luce rossa: non hai elettricità in surplus da sfruttare, quindi ti conviene aspettare.

L’installazione del dispositivo è estremamente semplice, così come la lettura delle informazioni che è in grado di restituire:

Il fotovoltaico non basta

Possedere un impianto fotovoltaico non è sufficiente per avere risparmi concreti. Sono troppi i casi in cui l’elettricità prodotta di giorno viene “sprecata” tramite l’immissione in rete, per poi doverne acquistare di notte per azionare gli elettrodomestici. Il problema sta nella consapevolezza: avere una visione chiara dei momenti in cui l’elettricità è disponibile (e quindi gratuita) e quelli in cui la disponibilità è nulla (e quindi onerosa) è ciò che fa la differenza tra bollette ridotte al minimo e bollette nelle quali il risparmio è pressoché nullo.

ALFA by Sinapsi è uno strumento di consapevolezza: non solo indica quando consumare, ma educa ai consumi mettendoli nero su bianco sotto gli occhi, così che sia possibile comprendere i motivi di bollette più care del solito e altre che producono invece un risparmio diretto e concreto.

Altro vantaggio sostanziale sta nella capacità di ALFA di anticipare l’imminente distacco della corrente: succede quando la richiesta è superiore al limite per un lasso di tempo prolungato e il distacco avviene per limitare questo surplus di assorbimento. ALFA è in grado di segnalare il problema in anticipo, consentendo di spegnere ciò che sta consumando in eccesso: un chiaro esempio è l’uso di un phon in contemporanea al ciclo di lavaggio di una lavatrice, strumenti che molto facilmente portano i consumi oltre la soglia massima tollerata dal contatore. In questo caso l’avviso consentirà di spegnere il phon per pochi minuti, evitando il distacco – e la relativa interruzione del lavaggio – evitando problemi e salvaguardando altresì dai costi maggiorati che gli extra-consumi determinano.

Come acquistarlo?

ALFA by Sinapsi è uno strumento estremamente innovativo, il cui funzionamento si basa sul nuovo canale di lettura “Chain 2” che, tramite onde convogliate (PLC-C) consente di tradurre in tempo reale le letture che i nuovi contatori smart restituiscono. Non si tratta di dati basati su stime come per precedenti strumenti apparentemente omologhi, insomma: qui si tratta di precise letture in tempo reale, con indicazioni effettive per intraprendere decisioni intelligente da cui ricavarne risparmi immediati.

ALFA by Sinapsi ha un costo pari a 139 Euro, ma chiamarlo “costo” è di fatto erroneo: si tratta infatti di un vero e proprio investimento, le cui risultanze implicano risparmi continuativi che nel lungo periodo più che surclassano la spesa iniziale. Basteranno pochi giorni per comprendere la portata dello strumento: di fatto diventa un alleato prezioso nelle scelte continue di tutti i giorni, senza però dover badare a complesse pianificazioni, né restando ossessivamente appesi alle rilevazioni di un’app. Sarà sufficiente osservare il led colorato sullo strumento, infatti, per agire istantaneamente, oppure sarà sufficiente legare l’app ad un sistema come Home Assistant per regalare un “plus” al proprio sistema domotico di casa.

Senza ALFA by Sinapsi non è possibile sapere se l’elettricità che si sta consumando sia superiore a quella che si sta producendo: grazie a questa semplice informazione cambia completamente il proprio modo di percepire la casa, il proprio impianto fotovoltaico, le proprie abitudini di consumo ed i costi sulla propria bolletta. Il risparmio è il fine, ma mancava il mezzo. Ora c’è.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.