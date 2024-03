Allarme casa: l'alternativa a Verisure è targata Amazon!

Nel mondo di oggi, garantire la sicurezza della propria casa è più importante che mai. Sul mercato esistono moltissimi prodotti, ma pochi sono una vera alternativa a Verisure. Il Kit Ring Alarm S + Indoor Camera di Amazon, proteggere i tuoi cari e i tuoi beni ed è un prodotto di livello elevatissimo! La notizia migliore? Questo kit targato Amazon è in super sconto del 42% e puoi acquistarlo a soli 179,99€! Approfittane subito!

Attenzione: i ladri sono avvisati! Ecco l’alternativa a Verisure a marchio Amazon!

Amazon, con il brand Ring, offre molte soluzioni per proteggere la propria casa. Grazie al kit base in offerta oggi e a tutti gli accessori disponibili sullo shop, potrete realizzare in autonomia un ottimo sistema di allarme a prezzo davvero interessante.

Questo kit completo offre una soluzione pratica sia per la sicurezza domestica che quella di piccoli uffici, ma senza vincoli di abbonamento. È compatibile con Alexa, che ti permette di monitorare la tua casa con facilità anche da remoto. I sensori a protezione dell’entrata principale possono essere configurati con una modalità ingresso che ritarda l’attivazione e il disinserimento, proprio come un allarme tradizionale

Inoltre, grazie all’app dedicata, è possibile controllare in qualsiasi momento lo stato delle batterie dei sensori e il livello di segnale della scheda SIM, garantendo così una sicurezza senza interruzioni. Sì perchè la centrale è compatibile non solo con le connessioni internet, ma integra anche connettività cellulare.

Nel kit è compreso un sensore porta finestra, un tastierino numerico per attivare e disattivare l’allarme, un amplificatore di portata e un rilevatore di movimento. Non manca una telecamera Indoor cablata di seconda generazione. Tutto ciò che serve per monitorare piccoli ambienti o per iniziare ad utilizzare l’allarme Ring.

Non perdere l’opportunità di migliorare la sicurezza della tua casa con il Kit Ring Alarm S + Indoor Camera. Questa è la vera alternativa a Verisure! Con uno sconto imperdibile del 42% su Amazon, oggi questo sistema è disponibile a soli 179,99€. Compralo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.