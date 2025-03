Allerta truffa UniCredit: smishing e vishing minacciano i clienti

Messaggi ingannevoli, chiamate falsificate e bonifici istantanei. Questo è il pericoloso schema della nuova truffa UniCredit che sta colpendo i clienti della banca. UniCredit ha recentemente diffuso un avviso per mettere in guardia i propri correntisti contro questa minaccia sofisticata.

Il raggiro inizia con un SMS fraudolento che si inserisce nella cronologia dei messaggi legittimi della banca. La comunicazione invita a contattare un numero telefonico per risolvere un’apparente emergenza sul conto. Quando il cliente chiama, un falso operatore descrive una situazione di rischio imminente, come un tentativo di frode in corso.

La trappola si perfeziona con una seconda chiamata, che appare sul display come proveniente dai numeri ufficiali di UniCredit grazie alla tecnica dello spoofing. Durante questa conversazione, il truffatore fornisce istruzioni per eseguire bonifici istantanei, presentandoli come necessari per mettere al sicuro il denaro. Le vittime, convinte di proteggere i propri risparmi, finiscono per trasferirli direttamente ai malfattori.

Gli elementi che rendono questa frode così efficace

Ciò che rende questa truffa particolarmente insidiosa è la combinazione di tecniche avanzate: lo smishing (SMS fraudolenti), il vishing (chiamate telefoniche ingannevoli) e lo spoofing dei numeri telefonici. Il fatto che l’SMS appaia nella conversazione ufficiale con la banca e che il numero chiamante sembri autentico contribuisce a creare un’impressione di legittimità.

I truffatori non richiedono credenziali di accesso o password, un elemento che solitamente metterebbe in allerta la vittima. Inoltre, l’utilizzo dei bonifici istantanei rende praticamente impossibile recuperare il denaro una volta completata l’operazione.

Come proteggersi efficacemente

Per evitare di cadere vittime di queste frodi bancarie, UniCredit raccomanda alcune precauzioni essenziali:

Mai procedere con trasferimenti di denaro richiesti telefonicamente, indipendentemente dall’urgenza descritta.

Contattare la banca esclusivamente attraverso i numeri presenti sul sito ufficiale, non quelli ricevuti via SMS.

Evitare di condividere informazioni personali al telefono.

In caso di comunicazioni sospette, interrompere la chiamata e contattare direttamente la banca.

Denunciare tempestivamente qualsiasi tentativo di frode.

Nell’era digitale, le frodi bancarie si evolvono costantemente incorporando tecnologie sempre più avanzate. La vigilanza e il rispetto di semplici regole di sicurezza rappresentano la migliore difesa contro queste minacce crescenti. Ricordate sempre che nessun istituto bancario chiederà mai di effettuare operazioni urgenti senza possibilità di verifica.