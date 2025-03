Amazfit Active scontatissimo al -33% su Amazon: ultimi a disposizione

Ecco per te uno smartwatch ideale se ami praticare sport, sia in palestra che all’aria aperta! Parliamo dell’Amazfit Active, oggi disponibile su Amazon a soli 73 euro con un super sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Amazfit Active: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Amazfit Active è un orologio smart perfetto per supportarti in tutte le tue attività quotidiane, soprattutto se sei un appassionato di sport.

Innanzitutto potrai scegliere tra oltre 100 coloratissimi quadranti e immergerti in un’esperienza vivida con un display luminosissimo da 1,75″ HD AMOLED che offre una visualizzazione impeccabile anche sotto la luce diretta del sole.

Questo modello, in particolare, ti segue in tutte le tue attività fisiche grazie all’applicazione Zepp Coach che sfrutta la potenza dell’intelligenza artificiale per generare piani di allenamento su misura per te. Nello specifico potrai personalizzate il tuo programma, indirizzare l’allenamento, gestire il recupero e comprendere i tuoi progressi ogni volta che vuoi.

In più, il dispositivo è dotato di 5 sistemi di posizionamento satellitare grazie ai quali è possibile tenere traccia di ogni svolta che si compie per le strade della città e di ogni sentiero che si esplora all’aria aperta.

Per finire, grazie alla connessione Bluetooth con il telefono, l’orologio può rispondere alle chiamate in arrivo o comporre quelle in uscita, controllare la fotocamera e la musica del telefono e molto altro ancora.

Oggi l’Amazfit Active è disponibile su Amazon a soli 73 euro con un super sconto del 33%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, le scorte sono in esaurimento!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.