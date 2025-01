Amazon chiude "Prova prima, paga poi" a favore di nuove funzionalità AI

Amazon ha recentemente annunciato la chiusura del programma Prime Try Before You Buy (Prova prima, paga poi in italiano), precedentemente noto come Prime Wardrobe, che terminerà ufficialmente il 31 gennaio 2025. Questo servizio, introdotto nel 2018, offriva agli utenti Prime la possibilità di provare fino a sei articoli di abbigliamento, accessori o gioielli prima di decidere quali acquistare, con l’opzione di restituire gratuitamente i prodotti non desiderati entro una settimana.

La decisione, riportata inizialmente da The Information, è stata comunicata tramite un avviso sulla pagina ufficiale del servizio. Un portavoce di Amazon, in una dichiarazione a CNBC, ha spiegato che il programma non è riuscito a raggiungere una scala adeguata e che i clienti stanno mostrando un crescente interesse per le nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale introdotte dal colosso dell’e-commerce.

Tra queste innovazioni spiccano strumenti come la prova virtuale, raccomandazioni di taglia personalizzate, riepiloghi delle recensioni e grafici delle taglie migliorati. Queste tecnologie mirano a offrire maggiore precisione nella scelta dei prodotti, riducendo così la necessità di un servizio fisico come Try Before You Buy.

La chiusura del programma riflette un chiaro cambio di strategia verso soluzioni tecnologiche avanzate che migliorano l’esperienza d’acquisto. Amazon ha investito significativamente nell’integrazione di strumenti di intelligenza artificiale, consentendo ai clienti di visualizzare virtualmente come i capi d’abbigliamento potrebbero apparire, eliminando la necessità di provarli fisicamente.

Questa transizione rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dello shopping, ma potrebbe lasciare insoddisfatti alcuni utenti affezionati al servizio. Coloro che preferiscono provare fisicamente i prodotti prima di acquistarli potrebbero dover cercare alternative o adattarsi ai nuovi strumenti virtuali offerti da Amazon.

Con il termine del programma fissato per il 31 gennaio 2025, Amazon invita i clienti a effettuare i loro ultimi ordini entro tale data. Questo cambiamento segna una significativa evoluzione nell’approccio del gigante dell’e-commerce, orientato verso un’esperienza d’acquisto sempre più supportata da soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.