Amazon: in arrivo altri 1000 posti di lavoro entro fine anno in Italia

Amazon continua ad investire nel nostro paese. Entro la fine del 2024, l’azienda prevede di assumere a tempo indeterminato circa 1.000 nuovi dipendenti in Italia. Si tratta di un aumento significativo rispetto alle previsioni dell’anno scorso, che stimavano un totale di 18.000 addetti. Queste nuove assunzioni contribuiranno a rafforzare la presenza di Amazon sul territorio nazionale, portando il numero totale dei dipendenti a circa 19.000. I nuovi posti di lavoro saranno distribuiti nei 60 siti che l’azienda ha in Italia, offrendo opportunità di lavoro in diverse aree.

Amazon offre un’ampia gamma di posizioni aperte in svariati settori, che spaziano dallo sviluppo software al marketing, dalla finanza alla ricerca tecnologica, fino ai ruoli logistici. Le opportunità sono adatte a tutti i livelli di esperienza e di qualifica, da chi è alle prime armi a chi vanta una solida esperienza nel proprio campo. Amazon ricerca infatti sia profili junior, che senior, con competenze specifiche e di alto livello. Tra le posizioni aperte troviamo, ad esempio, l’Hardware Integration Engineer – Advanced Technologies e il Product Support Engineer all’interno del team Amazon Robotics Global Safety and Support (GSS).

Investire nelle competenze dei propri dipendenti è da sempre una priorità per Amazon, che in Europa ha già stanziato oltre 100 milioni di euro in progetti di formazione dal 2014, attraverso il programma Career Choice. Questo programma offre ai dipendenti la possibilità di acquisire nuove competenze e sviluppare il proprio potenziale, coprendo il 95% delle spese scolastiche fino a un massimo di 8.000 euro per quattro anni consecutivi. In Italia il programma Career Choice ha già visto la partecipazione di oltre 3.000 dipendenti. Per celebrare il decennale del programma, Amazon ha deciso di investire ulteriori 40 milioni di euro per ampliare l’offerta formativa con nuovi corsi, tra cui quelli per “cyber security specialist” e “network security specialist”.

Nuovi posti di lavoro, ma anche nuove strutture. A settembre 2023 ha inaugurato a Roma una nuova sede corporate e un nuovo hub di Amazon Web Services , creando oltre 100 posti di lavoro, con la possibilità di ampliarne il numero fino a 200. Un’ulteriore spinta all’occupazione arriva dall’apertura di un centro di approvvigionamento ad Alessandria. Le selezioni per i 400 posti di lavoro a tempo indeterminato previsti sono iniziate a marzo 2024, con l’obiettivo di inaugurare la struttura entro fine anno. Tra le novità più recenti, si segnala anche la costruzione di un nuovo centro di distribuzione a Jesi, nelle Marche. Un investimento di 180 milioni di euro che porterà alla creazione di mille posti di lavoro entro il 2025, data prevista per l’apertura.