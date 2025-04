Amazon lancia i satelliti Kuiper per sfidare Starlink nel mercato internet globale

“Ogni lancio rappresenta un’opportunità per aggiungere capacità e copertura alla nostra rete,” ha dichiarato Rajeev Badyal, vicepresidente del progetto Kuiper. Con il primo lancio ufficiale fissato per il 9 aprile 2025, Amazon si prepara a sfidare Starlink di SpaceX nel mercato globale dell’internet satellitare, aprendo una nuova era per la connettività mondiale.

Il progetto Kuiper prevede il posizionamento in orbita di oltre 3.200 satelliti per offrire un servizio di internet veloce e affidabile a livello globale. Il primo test, denominato “KA-01” (Kuiper Atlas 1), vedrà il lancio di 27 satelliti a bordo di un razzo Atlas V dalla Cape Canaveral Space Force Station, in Florida. Questi dispositivi, dotati di tecnologie avanzate come antenne a scansione elettronica e collegamenti ottici inter-satellitari, saranno inizialmente collocati a 450 chilometri di altitudine, per poi essere spostati a 630 chilometri.

La competizione con Starlink è evidente, ma Amazon punta su innovazioni tecnologiche che riducono la dipendenza dalle stazioni terrestri e migliorano la copertura globale. L’obiettivo è rendere il servizio operativo entro la fine del 2025, affrontando anche il problema dell’inquinamento luminoso con una speciale pellicola a specchio dielettrica per minimizzare la visibilità dei satelliti dalla Terra.

La United Launch Alliance (ULA), responsabile del lancio, gestirà il carico più pesante mai trasportato da un razzo Atlas V. Dopo questo primo lancio, Amazon utilizzerà il razzo Vulcan Centaur per i successivi 38 lanci, insieme a vettori di SpaceX, Blue Origin e Ariane, diversificando così le operazioni per raggiungere rapidamente la piena capacità della rete.

Il progetto Kuiper mira a ridurre il divario digitale globale, portando internet satellitare in aree remote e offrendo un’alternativa valida al dominio di Starlink. Resta da vedere come il mercato risponderà a questa nuova iniziativa e se Amazon riuscirà a ritagliarsi una posizione di rilievo in un settore sempre più competitivo.