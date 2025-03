Amazon lancia la Festa delle Offerte di Primavera: risparmi imperdibili

L’arrivo della bella stagione porta con sé la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, un evento imperdibile per tutti gli appassionati di shopping online. Dal 25 al 31 marzo, gli utenti potranno approfittare di sconti straordinari su un’ampia gamma di prodotti, tra cui articoli di marchi rinomati come Finish, Huawei, HP, Bialetti, Samsonite e Nike. Inoltre, Amazon mette in vetrina migliaia di prodotti Made in Italy, supportando grandi aziende e piccole e medie imprese italiane.

Secondo un sondaggio condotto da HarrisX, il 69% degli italiani che acquistano online tende a cercare con maggiore frequenza prodotti di uso quotidiano proprio in primavera. Tra i prodotti più richiesti in questo periodo spiccano abbigliamento e calzature (54%), attrezzature per lo sport e le attività all’aperto (27%) e articoli per la cura del corpo e il benessere (22%).

Per facilitare l’accesso alle offerte, Amazon ha creato una sezione dedicata sul proprio sito, www.amazon.it/springdealdays, dove i clienti possono trovare sconti vantaggiosi su categorie come elettronica, casa, cucina, moda, bricolage e molto altro. Il tutto accompagnato da consegne rapide e convenienti.

L’evento avrà inizio alla mezzanotte del 25 marzo e si concluderà alle 23:59 del 31 marzo, permettendo ai clienti di acquistare tutto il necessario per accogliere la bella stagione a prezzi scontati.

Secondo l’indagine HarrisX, l’81% degli acquirenti italiani preferisce trovare sconti su prodotti che già aveva pianificato di acquistare, mentre il 47% sfrutta proprio questo periodo per ottenere il massimo del risparmio. La Festa delle Offerte di Primavera rappresenta quindi un’occasione perfetta per fare acquisti intelligenti, con ribassi su centinaia di migliaia di articoli in tutte le categorie, inclusi i migliori brand italiani come De’ Longhi, Lavazza e Clementoni.

Un’esperienza di shopping vantaggiosa e conveniente

“Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti centinaia di migliaia di offerte per prepararsi al meglio alla primavera”, afferma Marco Ferrara, Responsabile del Programma Offerte e Direttore della categoria Arredamento di Amazon EU. “Il nostro obiettivo è garantire prezzi competitivi tutto l’anno, e sappiamo quanto i consumatori apprezzino eventi come questo. I dati dimostrano che il 44% degli italiani considera le offerte e le opportunità di risparmio un elemento chiave nelle proprie decisioni di acquisto, mentre il 50% ritiene fondamentale una politica di prezzi trasparente e priva di costi nascosti. Inoltre, il 35% degli acquirenti online valuta essenziale un’ampia selezione di prodotti. Con queste premesse, siamo pronti a offrire un’esperienza di shopping soddisfacente a tutti i nostri clienti.”

Durante l’evento, Amazon proporrà sconti speciali su marchi di prestigio come Finish, Huawei, HP, Bialetti, Samsonite e Nike. Ecco alcune delle offerte più attese:

Dispositivi Amazon: sconti su Echo, Kindle, Ring, Blink, Fire TV Stick e router eero.

Marchi Amazon: fino al 30% di sconto su Amazon Basics e Amazon Essentials, inclusa la nuova collezione Sofia Grainge x Amazon Essentials per neonati e bambini.

Amazon Fresh: fino al 25% di sconto su prodotti per la casa e la spesa giornaliera per chi vive a Milano, Torino, Roma e Bologna.

Amazon Seconda Mano: dal 18 al 24 marzo, sconto del 20% su una selezione di prodotti resi disponibili nella sezione “Seconda Mano”.

Come prepararsi all’evento e non perdere le offerte migliori

Per non lasciarsi sfuggire le occasioni più vantaggiose, Amazon suggerisce alcuni trucchi per essere sempre aggiornati:

Seguire le offerte: attivare le notifiche sulle Offerte Lampo per essere avvisati in tempo reale.

Personalizzare gli avvisi: iscriversi per ricevere notifiche su prodotti di interesse in base alle proprie ricerche recenti.

Creare una Lista dei desideri: aggiungere i prodotti preferiti per ricevere un avviso nel caso vengano scontati.

Offerte su misura: Amazon suggerisce promozioni personalizzate con sezioni dedicate come “Offerte suggerite per te” e “Offerte relative ai prodotti nelle tue liste”.

Offerte WOW!: ogni giorno, nuove promozioni a tempo limitato su prodotti di tendenza, con giornate tematiche come “La Giornata della Cura di sé”, “La Giornata della Casa” e “La Giornata della Tecnologia”.

Vantaggi per i clienti Prime: consegne rapide e opzioni di pagamento flessibili

Anche durante la Festa delle Offerte di Primavera, i clienti Amazon Prime potranno usufruire di spedizioni rapide, in giornata o in un giorno, senza costi aggiuntivi. Inoltre, sarà possibile scegliere tra diverse modalità di ritiro, inclusi Amazon Locker e Amazon Counter.

Per rendere gli acquisti ancora più semplici, Amazon offre una varietà di metodi di pagamento, tra cui carte di credito, addebito diretto, rateizzazione e Buoni Regalo Amazon.it. È disponibile anche il pagamento con BANCOMAT Pay®, un’opzione sicura e intuitiva per effettuare acquisti durante l’evento e per iscriversi a Prime.

Non perdere questa straordinaria occasione per risparmiare e prepararti al meglio alla primavera con le offerte di Amazon! Scopri tutti i dettagli su www.amazon.it/springdealdays.

