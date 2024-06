Amazon: presto nuovo shop a basso costo come Temu e Shein?

Secondo theinformation.com Amazon potrebbe creare uno shop di prodotti a basso costo per non rimanere indietro rispetto ai due giganti del settore, Temu e Shein, che negli ultimi mesi hanno avuto un boom di vendite a livello mondiale che ha lasciato sorpresi anche gli addetti ai lavori. Per questo motivo la compagnia di Bezos starebbe pensando di proporre un’area in Amazon, dedicata a prodotti moda e lifestyle da proporre a prezzi bassi, per contrastare proprio i due giganti del settore. Replicando di fatto il loro business model.

Pare che ieri si sarebbe tenuto un incontro tra i pezzi grossi di Amazon e alcuni produttori cinesi per capire come fare per contrastare Shein e Temu. Da questo incontro le solite gole profonde hanno riferito che è in arrivo (probabilmente entro l’autunno) uno shop dedicato per il mercato americano, con i prodotti che verranno spediti direttamente dalla Cina, aumentando i tempi di spedizione, ma abbattendo i costi di gestione. Esattamente come fanno Shein e Temu. Nulla passerà dai magazzini Amazon negli States, niente più “fulfillment by Amazon”. Si parla di tempi di spedizione compresi tra 9 e 11 giorni, con una produzione dei pezzi praticamente on demand, con solo un piccolo stock realizzato dai produttori inizialmente. Nulla di nuovo in senso generale, ma un business model del tutto inedito per Amazon. E visto che il tema è il low cost, la vetrina Amazon tratterà praticamente solo prodotti sotto i 20 dollari, come custodie per smartphone, articoli per benessere e fitness e biancheria. Se funzionerà negli Stati Uniti probabilmente arriverà anche in Europa. Al momento però attendiamo informazioni e conferme più circostanziate.