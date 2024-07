Analisi dei valori di Bonk & Pepe - 2 nuove alternative alle meme coin

Oggi i prezzi delle meme coin sono crollati, con Bonk e Pepe in calo rispettivamente del 12% e dell’8%.

Tuttavia, due nuove meme coin chiamate Pepe Unchained e Base Dawgz hanno continuato ad andare avanti durante questa fase altalenante delle crypto.

Le principali meme coin crollano a causa del pullback delle criptovalute

Il mercato rialzista delle criptovalute sembrava essere in pieno svolgimento fino a quando oggi non si è verificata un’altra svendita.

Bonk e Pepe sono stati due dei più colpiti, con ritracciamenti del 12% e dell’8%.

Si tratta di una sottoperformance significativa rispetto alla media del mercato, con la capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute in calo dell’1,6% e il settore delle meme coin in calo del 3,2%.

Attualmente, Bonk viene scambiato a $ 0,00002252.

Nonostante la profonda svendita di oggi, questa settimana rimane con un premio del 21%, essendosi dimostrato uno dei più forti interpreti delle meme coin.

Pepe ha seguito un percorso simile questa settimana. Sebbene oggi abbia uno sconto significativo, rimane ad un premio del 9% rispetto al prezzo di una settimana fa.

Come Bonk, il sentimento rimane rialzista per Pepe.

Con il lancio degli ETF su Ethereum previsto a breve, molti si stanno preparando a afflussi significativi in ​​Pepe mentre i detentori di ETH ruotano i loro profitti.

Sebbene le prospettive future siano brillanti, sono state 24 ore impegnative per Bonk e Pepe.

Tuttavia, i trader sembrano ripararsi dallo slancio ribassista delle nuove meme coin in prevendita, e alcuni continuano a correre avanti.

Quali meme coin offrono il maggior potenziale nel crollo del mercato?

Anche se si prevede che Bonk e Pepe riprenderanno slancio, alcuni progetti non hanno rallentato in mezzo alle turbolenze del mercato, che sono decisamente rialziste per il loro potenziale imminente.

Diamo uno sguardo più da vicino.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è il primo. Il progetto reinventa Pepe, la meme coin più virale di questo ciclo di mercato.

Pepe Unchained è diverso da qualsiasi altra meme coin. Sta costruendo la prima blockchain di livello 2 di Ethereum incentrata sulle meme coin.

Si tratta di un obiettivo ambizioso, ma la comunità dà pieno sostegno, con la prevendita del progetto che ha raccolto finora oltre 3,3 milioni di dollari.

Pepe Unchained promette velocità 100 volte più veloci della rete principale di Ethereum e sarà anche molto più economico.

Inoltre, offre funzionalità come staking, block explorer e un bridge per Ethereum.

La funzione di staking è già attiva e attualmente fornisce un APY del 569%.

Tuttavia, con un’allocazione fissa di token per lo staking dei premi, questa diminuirà man mano che verranno messi in staking più token.

Nel frattempo, il prezzo di prevendita di Pepe Unchained aumenterà durante la campagna.

Tutto ciò significa che coloro che cercano il massimo potenziale di rialzo dovrebbero agire rapidamente.

Base Dawgz

Potrebbe essere l’era delle meme coin incentrate sull’utilità perché Base Dawgz è emerso anche come attore di spicco questo mese.

Questo token a tema Shiba Inu richiama la rete Base suo home, ma sfrutta la tecnologia multichain, quindi puoi trovarlo anche su Ethereum, Solana, BSC e Avalanche.

Come Pepe Unchained, Base Dawgz ha un meccanismo di staking e il 20% della fornitura totale di token del progetto viene assegnato ai premi. Attualmente lo staking APY è superiore al 1.900%.

Ma probabilmente, la caratteristica più apprezzata è il livello di riferimento e guadagno di Base Dawgz.

Sottolinea i valori comunitari delle meme coin.

Gli utenti possono generare commissioni indirizzando altri alla prevendita. Ciò significa che oltre ad aumentare le dimensioni della comunità e, quindi, il valore simbolico, saranno anche compensati direttamente per i loro sforzi.