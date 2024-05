Analisi dei valori di Bonk, Pepe e Dogeverse: quale meme coin ha il maggior potenziale?

Le meme coin sono state oggetto di discussione nelle ultime due settimane. In questo momento, tre token di tendenza – Bonk, Pepe e Dogeverse – stanno lottando per guadagnarsi il loro posto d’onore. Ma quale di questi token ha il maggiore potenziale di crescita nella seconda metà del 2024?

BONK cresce, ma il rally è sostenibile?

Cominciamo guardando Bonk (BONK). Dopo essersi consolidato in un range ristretto per alcune settimane, BONK si è finalmente sbloccato lunedì mattina.

L’impennata rialzista lo ha spinto al prezzo attuale di 0,0000367 dollari, un livello che non si vedeva da metà marzo. BONK è ora classificata come la quarta meme coin più negoziata, con oltre 823 milioni di dollari di volume spot da ieri.

La domanda chiave è se questo rally ha i presupposti per continuare. Da un lato, BONK si sta rapidamente avvicinando a un tetto di resistenza che è rimasto fermo per oltre due mesi.

Secondo l’analista Panzuki.eth, se BONK dovesse superare quel livello e poi superare quota 0,043$, si troverebbe in modalità di scoperta del prezzo. Un obiettivo al rialzo in questo scenario sarebbe probabilmente a $ 0,050.

Ma d’altro canto potrebbe entrare in gioco anche l’esaurimento derivante da un movimento così verticale. Qualsiasi rottura al di sotto del livello di 0,000028$, che in precedenza fungeva da limite superiore dell’intervallo di consolidamento, invaliderebbe l’ipotesi rialzista.

PEPE raggiunge un nuovo massimo storico e supera il volume di trading di Dogecoin

Ancora più impressionante del rally di BONK è quello di PEPE Coin (PEPE).

La coin ha registrato un vero e proprio strappo, raggiungendo un nuovo massimo storico di $ 0,0000146. Martedì PEPE aveva superato il suo precedente massimo storico e lo slancio è continuato nelle ultime 48 ore.

E in mezzo alla frenesia degli acquisti, PEPE ha strappato la corona come la meme coin più negoziata sul pianeta con oltre 3 miliardi di dollari di token. Si tratta di quasi il doppio del volume del Dogecoin (DOGE), attualmente al secondo posto.

Inoltre, PEPE è ora la settima criptovaluta più negoziata in assoluto, superando giganti come Binance Coin (BNB).

La narrazione che circola è che il rally di PEPE è alimentato dalla mania speculativa attorno a potenziali giochi di “Ethereum beta”. Se il tanto atteso ETH ETF spot venisse finalmente annunciato, token come PEPE, che utilizzano lo standard ERC-20, potrebbero essere i primi beneficiari.

Quindi, questo atteggiamento rialzista è sostenibile o è solo un altro fuoco di paglia?

Il trader di criptovalute Munoz crede che sia il primo caso e prevede che PEPE potrebbe spingersi fino ai “livelli 155”, che sarebbero intorno a 0,0000155$.

Tuttavia, se la dimensione del precedente impulso rialzista venisse replicata, PEPE potrebbe salire ancora più in alto, fino a 0,000020$.

Dogeverse è la nuova meme coin da 100x?

Per coloro che cercano una meme coin nella prima fase del suo ciclo di vita, potrebbe valere la pena dare un’occhiata a Dogeverse (DOGEVERSE).

Questo progetto ha già raccolto oltre 15 milioni di dollari di investimenti mentre si prepara per l’imminente quotazione in DEX.

Per coloro che non hanno ancora investito, la finestra di prevendita si sta chiudendo, il che significa che rimane solo poco tempo per acquistare token DOGEVERSE per $ 0,00031.

Ma cosa ha suscitato così tanto interesse per Dogeverse e la sua fase di crowdfunding?

Per prima cosa, Dogeverse è la prima meme coin veramente multi-chain distribuibile su Ethereum, BNB Chain, Polygon e altre chain.

Quella flessibilità e interoperabilità sono fattori di grande rilevanza nel settore delle crypto. Dogeverse ha anche una serie di altre funzionalità, come un protocollo di staking e una fornitura limitata di token di 200 miliardi.

Il 10% di questi token è stato accantonato per fornire liquidità al DEX, mentre il 25% sarà utilizzato per finanziare campagne di marketing.

Parlando di marketing, la pagina Twitter di Dogeverse ha già accumulato oltre 21.000 follower, un numero impressionante per un progetto in prevendita. Quindi, quanto alto potrebbe salire il prezzo di DOGEVERSE una volta quotato in borsa?

Se la domanda di prevendita si traduce anche in domanda post-quotazione, è probabile che l’attuale prezzo di prevendita di DOGEVERSE di $ 0,00031 aumenterà rapidamente.

L’analista Jacob Bury ritiene che sia così, prevedendo che il token potrebbe aumentare di 100 volte il suo valore.

Ciò costerebbe DOGEVERSE a $ 0,031 e gli darebbe una capitalizzazione di mercato teorica di $ 6,2 miliardi.

Un obiettivo più conservativo è 0,0031 dollari, che rappresenta un aumento di 10 volte rispetto al valore di prevendita, che vedrebbe la capitalizzazione di mercato del token raggiungere i 622 milioni di dollari.

Lo YouTuber Myles G Investments ritiene che questo sia uno scenario plausibile, descrivendolo addirittura come la “migliore meme coin da acquistare adesso” in un recente video.