Anticipa i regali di Natale con l'offerta del Black Friday sul Meta Quest 3S 256GB

Meta Quest 3S da 256 GB a €369: visore all-in-one per realtà mista con raddoppio delle prestazioni grafiche, prova di Meta Horizon Plus e controllo parentale.
Meta Quest 3S da 256 GB a €369: visore all-in-one per realtà mista con raddoppio delle prestazioni grafiche, prova di Meta Horizon Plus e controllo parentale.
Claudio Gelisi
Pubblicato il 21 nov 2025
Anticipa i regali di Natale con l'offerta del Black Friday sul Meta Quest 3S 256GB

Stai già anticipando lo shopping dei regali di Natale? Grazie al Black Friday Amazon, l’offerta su Meta Quest 3S è semplicemente imbattibile. Dimentica le solite promozioni poco incisive: qui si parla di un ribasso di oltre 70 euro rispetto al prezzo di listino, con la versione da ben 256 GB disponibile su Amazon a soli 369 euro. Ma non è tutto: incluso nell’acquisto, ricevi anche tre mesi di abbonamento gratuito a Meta Horizon Plus, così puoi subito immergerti in un universo di contenuti esclusivi senza spendere un centesimo in più. Questa è una di quelle occasioni che non capitano spesso e che meritano davvero di essere colte al volo, soprattutto per chi desidera una piattaforma moderna, performante e pronta all’uso, senza compromessi su spazio o prestazioni.

Approfitta subito della promo su Amazon

Prestazioni grafiche di livello superiore e storage senza pensieri

A fare la differenza rispetto a tanti altri visori in commercio è la presenza del processore Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, che garantisce un’esperienza grafica nettamente superiore, fluida e dettagliata, perfetta sia per il gaming immersivo sia per l’intrattenimento multimediale di alta qualità. Grazie ai 256 GB di spazio di archiviazione, puoi finalmente dire addio alle continue eliminazioni di giochi e app: avrai tutto lo spazio che ti serve per scaricare titoli, video, esperienze interattive e applicazioni senza dover ricorrere costantemente al cloud. Il design wireless e compatto, insieme ai controller Touch Plus di ultima generazione, assicura un controllo preciso e reattivo in ogni situazione, dal multitasking con finestre parallele alla navigazione tra social e web, fino ai concerti virtuali e alle esperienze di gaming sociale con amici e utenti da tutto il mondo. E per chi vuole condividere l’esperienza con la famiglia, i sistemi di parental control permettono di gestire profili multipli e limitare l’accesso ai minori in modo semplice e sicuro.

BlackFriday
Meta Quest 3S da 256 GB — Vivi la realtà mista — Raddoppia lo spazio di archiviazione — Visore all-in-one - Include una prova di 3 mesi di Meta Horizon+

Meta Quest 3S da 256 GB — Vivi la realtà mista — Raddoppia lo spazio di archiviazione — Visore all-in-one – Include una prova di 3 mesi di Meta Horizon+

BlackFriday

369,00439,99€-16%

Vedi l’offerta

Un investimento intelligente per il presente (e il futuro)

Non lasciarti sfuggire questa opportunità: il Meta Quest 3S è la scelta perfetta per chi vuole entrare nella realtà mista senza compromessi, con un rapporto qualità-prezzo che non teme rivali. L’audio versatile – gestibile tramite USB-C o con cuffie a jack 3,5 mm (adattatore acquistabile separatamente) – e la comodità dei controller alimentati da due batterie AA (incluse nella confezione) rendono l’esperienza d’uso ancora più completa e personalizzabile. Prima di prendere una decisione, valuta anche la compatibilità degli accessori audio che già possiedi e confronta questa offerta con le altre presenti sul mercato: difficilmente troverai una soluzione altrettanto vantaggiosa, capace di offrirti un’esperienza immersiva, spazio a volontà e la libertà di goderti tutti i tuoi contenuti preferiti senza limiti. Se vuoi fare un acquisto che unisce convenienza, tecnologia avanzata e libertà di utilizzo, il Meta Quest 3S su Amazon è la risposta che stavi aspettando.

Compra ora con un clic!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Intrattenimento inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Black Friday Amazon, PS5 Digital e EA SPORTS FC 26 a un prezzo WOW
Videogiochi

Black Friday Amazon, PS5 Digital e EA SPORTS FC 26 a un prezzo WOW
Maxi schermo 4K in super offerta al Black Friday Amazon
Intrattenimento

Maxi schermo 4K in super offerta al Black Friday Amazon
TV da 65
Intrattenimento

TV da 65" a meno di 360 euro? Magia del Black Friday Amazon
ASUS ROG Strix, risparmia 600 euro grazie al Black Friday Amazon
Intrattenimento

ASUS ROG Strix, risparmia 600 euro grazie al Black Friday Amazon
Link copiato negli appunti