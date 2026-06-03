Nintendo Music arriva sul cruscotto: le colonne sonore di Mario e Animal Crossing entrano in auto

Nintendo porta le sue colonne sonore anche in auto, con Nintendo Music disponibile su Android Auto e Apple CarPlay per ascoltare brani e playlist dai giochi più amati.

Dal 2 giugno 2026, l’app entra nei cruscotti compatibili con musiche tratte da serie come Mario Kart e Animal Crossing, avvicinandosi ai servizi audio già usati ogni giorno al volante. La novità rende Nintendo Music più comoda fuori casa e la mette accanto a piattaforme come Spotify e YouTube Music, trasformando le colonne sonore dei videogiochi in una scelta più immediata anche durante gli spostamenti.

Nintendo Music sbarca su Android Auto e CarPlay: cosa cambia in auto

Con il nuovo aggiornamento, Nintendo Music compare direttamente nell’interfaccia di Android Auto e CarPlay. In pratica, si può controllare dallo schermo del cruscotto, senza prendere in mano lo smartphone. Per chi già usa l’app sul telefono è il cambiamento più evidente: le playlist e i brani dei giochi Nintendo diventano disponibili anche durante gli spostamenti, con comandi più semplici e pensati per la guida.

La scena è facile da immaginare: il tragitto verso il lavoro con un tema di Super Mario, un viaggio sotto la pioggia accompagnato da Animal Crossing: New Horizons, o una playlist più vivace per chi vuole un po’ di atmosfera da Mario Kart, traffico permettendo. Dal materiale diffuso, Nintendo sembra aver puntato su un uso concreto dell’app in auto: pochi tocchi, grafica chiara, comandi essenziali.

Comandi vocali, brani e mood: l’integrazione pensata per la guida

Nel video di presentazione, Nintendo mostra anche il supporto ai comandi vocali. E in auto non è un dettaglio da poco. L’esempio scelto è semplice: il conducente chiede qualcosa di “piovoso” e il sistema propone un brano da Animal Crossing: New Horizons, in linea con l’atmosfera richiesta. Una funzione diretta, quasi naturale, che serve soprattutto a evitare ricerche manuali mentre si guida.

Per ora la società non ha pubblicato un elenco completo dei comandi disponibili. Non è chiaro nemmeno se tutte le raccolte musicali dell’app siano già pronte per richieste legate a stati d’animo, situazioni o parole chiave. Il punto, però, è abbastanza evidente: Nintendo Music vuole comportarsi come un servizio audio vero e proprio, non solo come un archivio per fan. Frasi come “metti qualcosa di rilassante” o “fammi ascoltare un tema di Mario” potrebbero diventare richieste normali, se il sistema reggerà bene nell’uso di tutti i giorni. Alla guida, spesso, sono proprio questi dettagli a fare la differenza.

Tablet, web browser e il paradosso dell’assenza su Switch

L’aggiornamento non riguarda solo l’auto. Nintendo Music riceve anche un’interfaccia più adatta ai tablet e l’accesso tramite browser web. Due novità che allargano parecchio le possibilità d’ascolto: le colonne sonore Nintendo potranno essere riprodotte più facilmente su schermi grandi, computer e dispositivi usati in casa o in ufficio, senza restare legate soltanto allo smartphone.

Resta però il paradosso più evidente: Nintendo Music non è ancora disponibile su Nintendo Switch e, secondo le informazioni riportate, nemmeno su Switch 2. Una scelta che fa discutere, perché l’app raccoglie proprio le musiche nate nell’ecosistema delle console Nintendo, ma non vive ancora sulle console stesse. La casa di Kyoto, come spesso accade, segue strade poco prevedibili. Prima il telefono, ora l’auto e il web. La console, almeno per il momento, resta fuori.