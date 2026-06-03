Netflix punta sui libri: nasce l’hub globale per film e serie tratti da romanzi, saggi e fumetti

Netflix punta sui libri con un nuovo hub globale pensato per raccogliere in un unico spazio film e serie tratti da romanzi, saggi, manga e fumetti.

La sezione si chiama “Watch Your Favorite Books” ed è disponibile per gli abbonati di tutto il mondo. L’obiettivo è rendere più semplice trovare adattamenti già presenti nel catalogo, dalla homepage, tramite la ricerca interna oppure passando da netflix.com/books. Per Netflix è anche un modo per valorizzare una parte forte della propria offerta: storie nate sulla carta e poi trasformate in contenuti da guardare in streaming.

Come funziona il nuovo hub “Watch Your Favorite Books”

La nuova area “Watch Your Favorite Books” nasce per chi cerca adattamenti letterari su Netflix senza dover girare a vuoto tra titoli e categorie. Non è un servizio a parte e non richiede un abbonamento extra: è dentro la normale interfaccia di Netflix. Si può raggiungere dalla pagina principale, digitando parole chiave nella barra di ricerca o passando dal link dedicato. L’idea è semplice: mettere un po’ d’ordine in un catalogo ormai molto vasto, dove le storie nate sulla carta hanno un peso sempre più forte.

Mansi Patel, senior director of product merchandising di Netflix, ha spiegato in una nota che la società ha visto tra gli utenti “una vera passione” per i titoli ispirati ai libri. Da qui la scelta di creare uno spazio per i fan, dove “esplorare i loro preferiti e trovare altre storie che ameranno”. Una formula che ricorda altre raccolte tematiche già provate dalla piattaforma, come Your Zodiac Watchlist, costruita intorno ai segni zodiacali e ai gusti degli spettatori.

Le nove categorie per lettori: dai manga ai romance

Il cuore dell’hub ruota attorno a nove profili di lettori. Non una semplice divisione per generi, ma una griglia pensata sui gusti e sul modo in cui il pubblico sceglie le storie. Netflix cita, tra le categorie, “You’re a Nonfiction Fanatic”, per chi cerca racconti tratti da saggi e opere non narrative, “You Love a Great Plot Twist”, per gli amanti dei colpi di scena, e “You Savor Swoonworthy Romances”, dedicata ai romance e alle storie sentimentali. C’è spazio anche per chi segue manga e comics, pubblico ormai centrale nello streaming.

La piattaforma prova così a intercettare abitudini già diffuse: c’è chi arriva a una serie dopo aver letto il libro, e chi scopre il romanzo solo dopo aver visto l’adattamento. È successo, per esempio, con Bridgerton, diventato uno dei titoli più riconoscibili del catalogo Netflix partendo dalla saga letteraria di Julia Quinn. Il punto è rendere più visibile il legame tra pagina e schermo, senza costringere l’abbonato a cercare un titolo alla volta.

I titoli in arrivo: da “Frankenstein” a “East of Eden”

Nel nuovo hub entrano produzioni già note e adattamenti in arrivo su Netflix. Tra i titoli citati c’è Frankenstein, diretto da Guillermo del Toro, nuova rilettura del romanzo di Mary Shelley e uno dei progetti più attesi della piattaforma per il 2026. Netflix segnala anche The Whisper Man, film tratto dal thriller di Alex North, e la serie East of Eden, ispirata al romanzo di John Steinbeck, con Florence Pugh nel cast.

La scelta arriva mentre gli adattamenti da opere letterarie restano una delle strade più battute dallo streaming: hanno mondi già riconoscibili, comunità di lettori attive e storie più facili da raccontare al pubblico. Per accedere all’hub basta un normale abbonamento Netflix. Negli Stati Uniti, secondo i prezzi indicati da CNET, il piano Standard con pubblicità parte da 9 dollari al mese, lo Standard da 20 dollari e il Premium da 27 dollari. I costi cambiano però da Paese a Paese. In Italia, come sempre, valgono le tariffe pubblicate nell’app e sul sito ufficiale della piattaforma.