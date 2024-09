Apple A18 Pro contro Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4: qual è il processore più potente?

L’ultima generazione di iPhone di Apple è stata appena presentata; abbiamo avuto infatti l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max dotati del chipset di punta Apple A18 Pro. Questo è l’ultimo e più grande processore mobile del marchio, ma come si confronterebbe con l’imminente Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm? Scopriamolo nell’articolo completo.

Apple vs Qualcomm: chi vince?

Tenete presente che questo rapido confronto si basa su indiscrezioni e rapporti riguardanti lo Snapdragon 8 Gen 4, che deve ancora essere rilasciato. I modelli Apple iPhone 16 Pro sono stati lanciati con il chipset A18 Pro. Questo processore è stato sviluppato sul processo 3nmm di TSMC con una CPU a 6 core (2 x 4,05 GHz + 4 x 2,2 GHz), una GPU a 6 core e un Neural Engine a 16 core in grado di eseguire 35 trilioni di operazioni al secondo. L’unità grafica a 6 core ha una frequenza di clock di 1,45 GHz con supporto per il Ray Tracing con accelerazione hardware.

Nelle notizie correlate, si dice che anche lo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm sia basato sul processo a 3 nm di TSMC. Simile all’A18 Pro; dovrebbe avere anche due core principali ma con una velocità di clock più elevata di 4,37 GHz (precedentemente prevista a 4,09 GHz) e sei core di efficienza con clock a 2,78 GHz. Infine, si vocifera che questo SoC possa venir coadiuvato dalla GPU Adreno 830, che potrebbe avere una frequenza di clock di 1,25 GHz e il supporto Ray Tracing.

Quindi, ora che sappiamo cosa stanno confezionando ciascuno di questi, vediamo come si confrontano. Lo Snapdragon 8 Gen 4 è recentemente emerso su GeekBench, una popolare piattaforma di benchmarking. Ha ottenuto un punteggio di 2884 punti nel test single core e 8840 punti nel test multi core.

D’altra parte, l’A18 Pro di Apple ha ricevuto circa 3.500 punti nel test single core in GeekBench e 8.200 punti nel test multi core. Sembra quindi che Qualcomm si stia avvicinando ad Apple in termini di prestazioni single core. Lo Snapdragon 8 Gen 4 probabilmente non supererà l’A18 Pro in single core, ma potrebbe essere più vicino in termini di prestazioni rispetto alla generazione precedente. Qualcomm è pronta a lanciare il suo chipset di punta il mese prossimo; restate aggiornati per ulteriori informazioni in merito.