Apple AirPods Pro 2: i migliori auricolari sul mercato in promo speciale

Gli auricolari wireless che tutti sognano oggi possono essere tuoi ad un prezzo strepitoso! Stiamo parlando delle Apple AirPods Pro 2, al momento disponibili su Amazon a soli 229 euro con un super sconto del 18%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente queste cuffie non si erano mai viste!

Apple AirPods Pro 2: audio coinvolgente e massima efficienza energetica

Le Apple AirPods Pro 2 si contraddistinguono per il chip H2 progettato da Apple che regala un suono superavvolgente e potente allo stesso tempo.

Nello specifico sono dotate di un driver a bassa distorsione realizzato su misura che restituisce alti cristallini e bassi intensi, con una definizione eccezionale, così da farti immergere nei tuoi brani preferiti in qualsiasi luogo tu sia. In più la modalità “Isolamento vocale” migliora la qualità delle tue telefonate quando ti trovi in aree particolarmente rumorose e farà sentire la tua in maniera forte e chiara.

Inoltre questi auricolari riproducono il suono nel modo più adatto alla particolare forma del tuo orecchio e, grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa, ti immergono in un’esperienza d’ascolto tridimensionale. Alcuni brani, programmi TV e film sono disponibili anche con audio Dolby Atmos.

Per finire, sia le cuffie che la custodia hanno una resistenza alla polvere, al sudore e all’acqua di grado IP54 quindi potrai portarle ovunque nella massima tranquillità.

Oggi le Apple AirPods Pro 2 sono disponibili su Amazon a soli 229 euro con un super sconto del 18%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente queste cuffie non si erano mai viste!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.