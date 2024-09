Apple: ci sarà un altro evento in autunno per il lancio dei nuovi Mac e iPad

Secondo quanto si afferma online, sembra che Apple terrà probabilmente un altro evento nell’ottobre di quest’anno per annunciare nuovi Mac e iPad. Se così fosse, sarebbe la quarta volta negli ultimi cinque anni che l’azienda organizza un evento in ottobre. L’anno scorso, se ricordate, l’OEM di Cupertino ha tenuto un evento virtuale lunedì 30 ottobre per presentare nuovi modelli di MacBook Pro e iMac con i chip della serie M3.

Apple: cosa aspettarci dal nuovo evento?

Nella sua newsletter “Power On” di oggi, Mark Gurman di Bloomberg ha ribadito che Apple prevede di annunciare i primi Mac con chip M4 e nuovi iPad di fascia bassa al prossimo evento “nelle prossime settimane”. Gurman si aspetta che il MacBook Pro, l’iMac e il Mac mini vengano aggiornati con la serie M4 entro quest’anno, mentre il MacBook Air, il Mac Studio e il Mac Pro saranno aggiornati nel 2025. Ha anche affermato che alcuni dei primi Mac con M4 sono già in spedizione dalle fabbriche.

Non di meno, il giornalista di Bloomberg prevede che i seguenti prodotti saranno aggiornati durante il prossimo keynote, che dovrebbe tenersi a ottobre. Apple annuncerà nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con chip M4, M4 Pro e M4 Max. Non sono previsti cambiamenti di design per quest’anno, e miglioramenti come un display OLED e un design più sottile sono attesi non prima del 2026.

Segnaliamo che la compagnia di Tim Cook ha ridisegnato per l’ultima volta il MacBook Pro da 14 e 16 pollici nel 2021, e i modelli più recenti con chip M3, M3 Pro e M3 Max sono stati rilasciati lo scorso ottobre. Si dice inoltre, che prevede di aggiornare l’iMac con il chip M4 durante l’evento, secondo Gurman.

Si vocifera che la tastiera Magic Keyboard, il mouse Magic Mouse e il trackpad Magic Trackpad per iMac passeranno finalmente da Lightning a USB-C quest’anno. Infine, ci si aspetta anche che il Mac mini venga aggiornato con chip M4 e M4 Pro, e Gurman ha precedentemente affermato che il computer desktop sarà ridisegnato per diventare quasi piccolo quanto una Apple TV.

Dulcis in fundo, verosimilmente, verrà svelato l’iPad mini di settima generazione, con un chip più veloce, fotocamere migliorate, supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, e nuove opzioni di colore. Anche l’iPad (2024) di fascia bassa potrebbe essere presentato durante l’evento, con caratteristiche simili.