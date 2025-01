Apple iPad 2021 in doppio sconto: occasione imperdibile su eBay

Ti presentiamo uno dei tablet più ricercati in assoluto, e che oggi trovi in doppio sconto su eBay! Si tratta dell’Apple iPad 2021, al momento disponibile a soli 294 euro grazie ad uno sconto del 23% ed un coupon aggiuntivo di 15 euro da sfruttare applicando il codice PSPRGEN25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole rate a tasso zero con Klarna. Approfitta il prima possibile della doppia offerta, potrebber terminare a breve!

Apple iPad 2021: funzionalità e specifiche tecniche

L’Apple iPad 2021 è un tablet super funzionale adatto a tutte le tue esigenze, sia a lavoro che a casa, ed oggi è disponibile in doppia promozione su eBay.

È dotato del potente chip A13 Bionic che permette di effettuare qualsiasi cosa in maniera veloce e super efficiente, così da ottimizzare tempi e risultati. In più dispone di uno splendido display Super Retina da 10 pollici con True Tone che ti offre immagini impeccabili dai colori brillanti e i dettagli minuziosi anche sotto la luce diretta del sole.

Un’altra caratteristica importante del tablet è il suo evoluto comparto fotografico formato dalla fotocamera posteriore da 8 MP e da quella frontale da 12 MP: in questo modo potrai realizzare foto e video da vero professionista in qualsiasi condizione di luce esterna.

La batteria super potente, allo stesso tempo, ti offre fino a 10 ore di autonomia mentre la capacità di archiviazione da 64 GB permette di memorizzare tutti i tuoi file in modo veloce e sicuro.

