Apple iPad mini: il tablet più innovativo sul mercato in promo speciale

Ti presentiamo uno dei tablet più innovativi del momento, perfetto sia da portare a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano. Parliamo dell’Apple iPad mini, oggi disponibile su Amazon a soli 712 euro con uno sconto dell’8%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Apple iPad mini: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad mini si contraddistingue per il suo innovativo chip A17 Pro che è un vero e proprio concentrato di potenza e ti offre performance grafiche ultraveloci.

È dotato di uno splendido display Liquid Retina da 8,3 pollici con tecnologie evolute, come il True Tone, e un’ampia gamma cromatica P3, oltre a una riflettanza ridotta al minimo: questo vuol dire che offre immagini spettacolari dai colori brillanti e i dettagli minuziosi.

Allo stesso tempo dispone di un sistema di fotocamere evoluto: nello specifico ha una fotocamera frontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica per selfie e videocall, mentre la fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e flash True Tone è perfetta per fare scansioni di documenti, scattare foto e girare video 4K.

La connettività non è da meno: grazie al Wi Fi 6E trasferisci velocemente foto, documenti e video di grandi dimensioni, ed in più è possibile collegarsi anche alle reti 5G ultraveloci per rimanere in contatto con il mondo quando sei fuori casa.

