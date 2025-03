Apple iPad Pro a 170€ in meno: il tablet più innovativo è tuo con una spesa minima

Se hai bisogno di un tablet super versatile, adatto sia a lavoro che per il divertimento quotidiano, non farti scappare l’Apple iPad Pro! Oggi è disponibile su Amazon a soli 1.401 euro con uno sconto dell’11%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 170 euro sul prezzo di listino, compreasa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Apple iPad Pro: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPad Pro è un tablet di ultimissima generazione che ti può supportare sia a lavoro che nell’intrattenimento quotidiano.

Il suo fiore all’occhiello è il potentissimo chip M4 che può arrivare fino a 10 core ed è un concentrato di potenza così da permetterti di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera fluida e super efficiente. Inoltre, la batteria è potentissima tanto da offrirti un giorno intero di autonomia anche se lo utilizzi in modo intensivo.

Non è da meno il suo enorme display Ultra Retina XDR da 13 pollici che ti offre luminosità e contrasto estremi, fedeltà cromatica eccezionale, e tecnologie evolute come ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone: in questo modo la visualizzazione sarà sempre perfetta e potrai godere di immagini sempre impeccabili e realistiche.

Per finire, questo modello si contraddistingue per una fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica, ed una fotocamera posteriore da 12MP con flash True Tone adattivo.

