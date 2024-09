Apple lancerà un gadget per la smart home con display al seguito

Stando a quanto si apprende online, sembra che Apple voglia lanciare un accessorio per la smart home con display “squadrato”. Si vocifera che la compagnia di Cupertino stia lavorando su un dispositivo simile a un iPad, progettato per funzionare come hub domestico per controllare i dispositivi HomeKit e Matter. Negli ultimi anni sono emersi diversi rumor su questo dispositivo, e ora ci sono nuove informazioni sul suo possibile design.

Apple: cosa sappiamo del nuovo gadget per la smart home?

Internamente chiamato “HomeAccessory”, secondo 9to5Mac, questo dispositivo per la smart home avrà un display di forma quadrata. Questa scelta lo distinguerebbe dall’iPad, che ha uno schermo più rettangolare. Mark Gurman di Bloomberg aveva precedentemente descritto l’hub domestico come simile a un iPad, con caratteristiche tratte da iPad, HomePod e Apple TV. Tuttavia, Gurman aveva anche menzionato un altro dispositivo separato, un HomePod con schermo, che sembra essere più semplice.

9to5Mac afferma che non è ancora chiaro se il design quadrato verrà mantenuto nella versione finale del prodotto, che sembra includere anche una fotocamera integrata per FaceTime. Questa webcam sarebbe in grado di riconoscere i gesti delle mani a distanza e distinguere le persone per richieste personalizzate. Oltre a eseguire app e riprodurre contenuti multimediali come Apple TV, il dispositivo potrebbe funzionare anche come ricevitore AirPlay, proprio come l’HomePod.

Non di meno, il portale di MacRumors ha scoperto segni del “HomeAccessory” nel codice di Apple all’inizio di quest’anno. Questo dispositivo sarebbe distinto dagli altri prodotti per la casa di Apple, come Apple TV e HomePod. Sembra che esegua una variante di tvOS, simile a quella dell’HomePod, e che la versione di prova sia equipaggiata con un chip A18, il che suggerisce che potrebbe essere in fase avanzata di sviluppo.

Con un chip A18 o successivo, il dispositivo smart di Apple sarebbe in grado di supportare le funzionalità di Apple Intelligence e il Siri più avanzato che Apple prevede di introdurre nel 2025. Secondo le indiscrezioni, il prodotto potrebbe essere lanciato non prima del 2025, e 9to5Mac suggerisce che potrebbe arrivare già la prossima primavera.