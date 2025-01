Apple Mac mini 2023 con chip M2: un concentrato di potenza a 150€ in meno

La tua postazione di lavoro sarà più efficiente ed ordinata che mai con l’Apple Mac mini 2023 con chip M2! Oggi questo concentrato di potenza è disponibile su Amazon a soli 459 euro con un super sconto del 25%.

In questo modo potrai risparmiare ben 150 euro sul prezzo di listino, oltre a poter effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out.

Apple Mac mini 2023 con chip M2: caratteristiche tecniche e funzionalità

L’Apple Mac mini 2023 con chip M2 è un vero e proprio concentrato di potenza che riesce ad ottimizzare la tua postazione di lavoro.

Nello specifico, il chip M2 con una CPU 8‑core, una GPU 10‑core e fino a 24GB di memoria unificata è in grado di gestire qualsiasi cosa con la massima fluidità, così da rendere tutto più veloce che mai. In particolar modo, le app che usi ogni giorno, come Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom, funzioneranno in maniera ottimale per garantire il massimo delle prestazioni sul lavoro.

La connettività non è da meno in quanto hai a disposizione numerose porte per collegare qualsiasi dispositivo tu voglia: due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, oltre al Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie.

In più, grazie a macOS Ventura, potrai usufruire di funzioni per la privacy e la sicurezza all’avanguardia che includono protezioni integrate contro malware e virus.

