Apple MacBook Air 2022, lo sconto che attendevi: il portatile mascherato da tablet!

MacBook Air 2022 è uno straordinario device mobile di casa Apple, un autentico portatile travestito da tablet. Con chip M2, display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata per poter lavorare anche la notte o in condizioni di luce scarsa, elegante color​​​​​​​ Argento. Bene, su Amazon c’è l’opportunità di acquistarlo con il 15% di sconto, quindi lo paghi solo 1.149,00 euro! Puoi anche pensare di regalarlo, visto che Amazon ha prorogato la scadenza entro il 31 gennaio 2024, proprio per agevolare la restituzione dei regali di Natale.

MacBook Air 2022: le caratteristiche tecniche

MacBook Air 2022 pesa solo 1,24 kg, comodo da trasportare o appoggiare sulle gambe. Con la nuovissima CPU 8-core, una GPU 8-core e 8GB di memoria unificata, puoi fare di più a tutta velocità. Grazie alle prestazioni efficienti del chip Apple M2, questo tablet non teme il multitasking più intenso. Il display Liquid Retina da 13,6″ ha più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili.

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale: una gioia per gli occhi e per le orecchie. MacBook Air 2022 ha una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie. Molto semplice da usare, puoi collegarlo facilmente ad altri device Apple. Come già detto nell’incipit, abbina 8GB di RAM con 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage e vanta anche una tastiera retroilluminata per poter lavorare anche la notte o in condizioni di luce scarsa. Chiude il quadro un elegante color​​​​​​​ Argento.

