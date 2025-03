Apple MacBook Air 2024: il pc portatile del momento al ribasso con il coupon eBay

Se sei alla ricerca di un pc portatile da sfruttare sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano, prova l’Apple MacBook Air 2024! Oggi è disponibile su eBay a soli 1.269 euro grazie ad un coupon di 30 euro da sfruttare applicando il codice promo PSPRMAR25 al momento dell’ordine.



Apple MacBook Air 2024: tutte le caratteristiche tecniche del pc

L’Apple MacBook Air 2024 si caratterizza per il suo potente chip M3 che offre prestazioni incredibili in ogni campo, sia che tu stia lavorando che ti stia divertendo a casa.

Una caratteristica importante di questo modello è il suo display Liquid Retina da 13,6 pollici che supporta un miliardo di colori e ha fino al doppio della risoluzione rispetto ai PC portatili della stessa fascia. Potrai godere di una visualizzazione perfetta così da immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti ogni volta che vuoi.

Non è da meno la sua videocamera FaceTime HD a 1080p grazie alla quale potrai effettuare videochiamate e conference call più realistiche che mai in qualsiasi condizione di luce esterna.

Inoltre, il cavo di ricarica MagSafe si aggancia in un attimo e si sgancia all’istante, così il pc non rischia mai cadute improvvise. Inoltre è dotato di due porte Thunderbolt per collegare rapidamente dispositivi ad alta velocità, mentre il comodo jack per le cuffie funziona anche con i modelli ad alta impedenza.

