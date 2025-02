Apple MacBook Air 2024: oggi su Amazon risparmi quasi 300€

È uno degli ultimissimi pc portatili lanciati da Apple, ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero super conveniente! Si tratta dell’Apple MacBook Air 2024, al momento disponibile su Amazon a soli 1.299 euro con un super sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 280 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Apple MacBook Air 2024: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Air 2024 è un vero e proprio concentrato di potenza, perfetto sia da portare in ufficio che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Si contraddistingue per il suo innovativo chip M3 che, insieme ad una potente CPU a 8 core e una GPU fino a 10 core, permette di svolgere qualsiasi operazione in maniera più efficiente e fluida che mai. Allo stessto tempo, la sua batteria super estesa garantisce un’autonomia che arriva fino a 18 ore così da non abbandonarti mai per una giornata intera.

Un’altra caratteristica di spicco è il suo display Liquid Retina da 13,6 pollici che supporta un miliardo di colori e che ti offre immagini brillanti dalle tonalità vivide e i dettagli minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

In più, questo pc permette di effettuare videochiamate impeccabili e più realistiche che mai grazie alla videocamera FaceTime HD a 1080p, ai tre microfoni e ai quattro altoparlanti con audio spaziale.

Oggi l’Apple MacBook Air 2024 è disponibile su Amazon a soli 1.299 euro con un super sconto del 18%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 280 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è a tempo limitatissimo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.