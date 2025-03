Apple prepara iPhone e iPad pieghevoli: debutto atteso entro il 2027

La rivoluzione del display pieghevole prende forma a Cupertino. Entro la prima metà del 2026, il colosso californiano Apple darà il via alla produzione di massa di un iPhone pieghevole e di un iPad pieghevole, come rivelato dall’analista Jeff Pu di Gf Securities.

I progetti sono già in una fase avanzata, con i prototipi pronti a entrare nell’ultima fase di sviluppo quest’anno presso gli stabilimenti di Foxconn. Questa fase cruciale di sperimentazione richiederà circa un anno, includendo progettazione, perfezionamento e test interni. Se i piani procederanno senza intoppi, i consumatori potrebbero avere tra le mani questi dispositivi innovativi tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

iPhone e iPad pieghevoli: cosa ne sappiamo

Le indiscrezioni suggeriscono caratteristiche ambiziose: il iPhone pieghevole potrebbe vantare uno schermo interno di 8 pollici, dimensione simile all’attuale iPad Mini. Ancora più sorprendente il tablet, che potrebbe raggiungere una diagonale di ben 19 pollici, offrendo un’esperienza visiva senza precedenti nell’ecosistema Apple.

Questa mossa strategica arriva in un momento significativo. Pu ha sottolineato previsioni “tiepide” per le spedizioni dell’iPhone nel 2025, attribuite al ritardo nell’implementazione di nuove funzionalità di intelligenza artificiale per Siri. L’ingresso nel segmento del display pieghevole rappresenta quindi un’importante opportunità di crescita sia per Apple che per il suo storico partner produttivo.

Foldable: il mercato che ancora non decolla

Il mercato dei display pieghevoli mostra segnali contrastanti, con un incremento del 5% previsto per il 2024 rispetto all’anno precedente, nonostante una leggera flessione del 4% attesa quest’anno. Apple potrebbe quindi inserirsi in questa dinamica con un tempismo strategico, capitalizzando l’interesse crescente verso questa tecnologia.

Determinata a mantenere la propria leadership nel settore, l’azienda di Cupertino sembra pronta ad affrontare le complesse sfide tecniche e produttive per introdurre dispositivi potenzialmente rivoluzionari. Resta da vedere se questi nuovi prodotti sapranno soddisfare le elevate aspettative di consumatori ed esperti del settore tecnologico.