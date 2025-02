Apple punta al futuro con l'iPhone pieghevole senza pieghe visibili

“La piega è morta, lunga vita alla piega.” Non è più un limite tecnologico ma una memoria del passato quello che ha afflitto finora gli smartphone pieghevoli. Apple si prepara a rivoluzionare il mercato con una soluzione innovativa che promette di eliminare completamente le antiestetiche pieghe sui display, storico tallone d’Achille dei dispositivi foldable.

La svolta tecnologica, rivelata dal portale coreano ETNews, vede l’azienda di Cupertino impegnata nello sviluppo di un materiale rivoluzionario per il proprio iPhone pieghevole. A differenza dei competitor Samsung e Huawei, che hanno dovuto convivere con questo limite estetico, Apple ha optato per un approccio radicale, decidendo di investire massicciamente per garantire un’esperienza visiva impeccabile.

Per realizzare questo ambizioso progetto, l’azienda si affiderà a partner strategici di primo piano: Samsung Display fornirà i pannelli OLED pieghevoli, Corning il vetro ultra sottile per la protezione dello schermo, mentre Amphenol si occuperà del meccanismo della cerniera, forte della sua esperienza con i MacBook Pro.

Il dispositivo adotterà un design “a libro” con caratteristiche distintive: uno schermo esterno da 5,49 pollici e uno interno da 7,74 pollici, con proporzioni innovative che lo distingueranno dalla concorrenza, in particolare dall’Oppo Find N5.

La roadmap prevede la finalizzazione della selezione dei fornitori entro aprile 2025, seguita dall’avvio della produzione di massa nella seconda metà dell’anno. Gli esperti, tra cui Ming-Chi Kuo e Jeff Pu, concordano su un probabile lancio nella seconda metà del 2026.

In un mercato dominato da Samsung, Apple punta a distinguersi puntando su qualità e innovazione pieghevole. La vera sfida non sarà solo tecnologica, ma riguarderà anche la capacità di creare un ecosistema software ottimizzato per questa nuova tipologia di dispositivo, aprendo potenzialmente una nuova era nella telefonia mobile.