Apple rilascia le nuove beta di macOS Sequoia 15.1 e watchOS 11.1 per sviluppatori

Apple ha appena rilasciato la quinta beta per sviluppatori di macOS Sequoia 15.1. Scopriamo tutte le novità all’interno di questo articolo completo. Non di meno, ha anche distribuito la nuova beta di watchOS 11.1.

Apple: cosa sappiamo delle nuove beta?

Oggi Apple ha fornito agli sviluppatori la quinta beta del prossimo macOS Sequoia 15.1, una settimana dopo il rilascio della quarta beta. Gli sviluppatori registrati possono aderire al programma beta di ‌macOS Sequoia‌ attraverso la sezione “Aggiornamento Software” nell’app Impostazioni di Sistema. È necessario un ID Apple associato a un account sviluppatore per ottenere la beta.

macOS Sequoia 15.1 introduce le prime funzionalità di Apple Intelligence, aggiungendo il supporto per strumenti di scrittura, nuove funzioni di Siri, risposte intelligenti in Mail e Messaggi, messaggi prioritari nell’app Mail, la funzione “Memory Movie” e “Clean Up” in Foto, e altre novità. L’aggiornamento non include ancora Image Playground, Genmoji o le funzionalità avanzate di ‌Siri‌. L’uso delle funzionalità di Apple Intelligence richiede un Mac dotato di chip Apple Silicon.

Fra le altre cose, ha anche distribuito la seconda beta del prossimo aggiornamento watchOS 11.1 agli sviluppatori per scopi di test. La seconda beta arriva una settimana dopo il rilascio della prima beta di watchOS 11.1, insieme alle beta di iOS 18.1 e iPadOS 18.1. Per installare l’aggiornamento a ‌watchOS 11.1, gli sviluppatori devono aprire l’app Apple Watch, andare nella sezione “Aggiornamento Software” sotto “Generali” nelle Impostazioni e attivare l’opzione per la beta sviluppatori di ‌watchOS 11‌. È necessario un ID Apple collegato a un account sviluppatore per poter accedere alla beta.

Una volta attivate le beta, watchOS 11.1 può essere scaricato nella stessa sezione “Aggiornamento Software”. Per installare il software, l’Apple Watch deve avere almeno il 50% di carica e deve essere posizionato sul caricabatterie dell’Apple Watch.

Al momento non è ancora chiaro quali nuove funzionalità siano incluse nell’aggiornamento watchOS 11.1, dato che l’aggiornamento si concentra principalmente su Apple Intelligence, ma tali funzioni non sono ancora disponibili su watchOS e da noi in Italia non arriveranno prima del 2025.