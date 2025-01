Apple sospende le notifiche smart di Apple Intelligence dopo errori

Apple ha deciso di sospendere temporaneamente la funzionalità di notifiche smart del suo sistema di intelligenza artificiale, Apple Intelligence, a seguito di errori segnalati dalla Bbc. La funzione, introdotta a ottobre 2024 sui dispositivi con iOS negli Stati Uniti, mirava a migliorare l’esperienza utente riducendo il numero di notifiche non pertinenti.

La decisione è arrivata dopo che la Bbc ha evidenziato gravi errori nella diffusione di informazioni errate attribuite alla propria testata. Tra i casi più rilevanti, una notifica sosteneva che “Luigi Mangione”, accusato di omicidio a New York, si fosse suicidato, mentre un’altra riportava erroneamente che “il tennista brasiliano Rafael Nadal si dichiarava gay”. Tali errori sono stati attribuiti a problemi nell’algoritmo di Apple Intelligence, che ha dimostrato difficoltà nell’interpretazione e aggregazione delle informazioni.

Nonostante l’intento di rendere le notifiche smart uno strumento avanzato per gli utenti, il sistema è stato fortemente criticato per la sua scarsa accuratezza. La confusione generata ha portato la Bbc e Reporter senza Frontiere a richiedere la sospensione del servizio. “La nostra priorità è garantire l’accuratezza delle notizie che forniamo al pubblico, essenziale per mantenere la fiducia”, ha dichiarato un portavoce della Bbc al New York Times.

Apple ha risposto prontamente, disabilitando la funzionalità nell’ultimo aggiornamento del sistema operativo, attualmente in fase Beta. L’azienda ha comunicato agli sviluppatori che sta lavorando per migliorare l’algoritmo e prevenire futuri errori, con l’obiettivo di reintrodurre il servizio una volta risolti i problemi.

Presentata durante la Wwdc di giugno 2024, Apple Intelligence rappresenta un passo significativo per Apple nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Il sistema è stato implementato gradualmente sugli ultimi modelli di iPhone, inizialmente negli Stati Uniti, con un’espansione prevista in Europa e Italia ad aprile 2025. Nonostante il ritardo rispetto ai concorrenti, Apple mira a integrare l’AI nelle attività quotidiane degli utenti, migliorando la loro esperienza tecnologica.

Questo caso mette in evidenza le sfide legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel giornalismo e nella gestione delle informazioni. Sebbene la tecnologia prometta di semplificare l’accesso alle notizie, errori come quelli segnalati sottolineano l’importanza di garantire l’accuratezza delle notizie per mantenere la fiducia degli utenti.