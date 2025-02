Apple TV approda su Android: film, serie e sport in un'unica app

Apple TV approda finalmente su Android, portando la sua vasta libreria di contenuti originali e sportivi agli utenti del sistema operativo del robottino verde. La nuova app Android, disponibile da oggi su Google Play, consente l’accesso al servizio di streaming Apple TV Plus e al pacchetto MLS Season Pass, dedicato agli appassionati di calcio americano.

Questa mossa rappresenta un passo importante nella strategia di espansione di Cupertino, che ora rende il suo ecosistema di intrattenimento accessibile a milioni di utenti di smartphone e tablet Android. L’applicazione è ottimizzata anche per i dispositivi pieghevoli e offre un’esperienza utente sofisticata, completa di funzionalità come il download offline e la sincronizzazione cross-platform.

Gli utenti possono sottoscrivere gli abbonamenti direttamente tramite Google Play, usufruendo di una prova gratuita di sette giorni per Apple TV Plus. Il servizio include un catalogo esclusivo di serie Apple Original premiate, come “Ted Lasso”, “The Morning Show” e “Scissione”, oltre a film di rilievo come “Wolfs – Lupi solitari” e “The Instigators”.

Per gli appassionati di sport, l’offerta si amplia con il MLS Season Pass, che offre accesso completo alla trentesima stagione della Major League Soccer, al via il 22 febbraio. Inoltre, dal 2025 sarà disponibile “Sunday Night Soccer”, un appuntamento settimanale in prima serata che si aggiunge al già noto “Friday Night Baseball”.

L’arrivo su Android segna un nuovo capitolo per Apple TV Plus, un servizio che dal suo debutto nel 2019 ha ottenuto oltre 538 riconoscimenti e 2553 nomination. Con questa apertura verso una piattaforma rivale, Apple punta a raggiungere un pubblico sempre più vasto, superando i limiti del tradizionale ecosistema chiuso.

La nuova app Android include funzionalità come “Continua a guardare” e “Watchlist”, pensate per semplificare la gestione dei contenuti preferiti su diversi dispositivi. Tuttavia, la disponibilità del servizio potrebbe variare in base alla regione geografica.