Apple Watch: perché non abbiamo avuto un SE di nuova generazione?

Durante l’evento “It’s Glowtime” tenutosi ieri, Apple non ha aggiornato l’Apple Watch Ultra o l’Apple Watch SE, concentrandosi invece sulla Serie 10. Nonostante le voci pre-lancio suggerissero aggiornamenti per tutta la linea, la compagnia di Cupertino ha scelto di focalizzarsi principalmente sulla gamma principale, e limitandosi a introdurre una nuova opzione di colore per il modello Ultra 2.

Apple Watch: soltanto la linea principale è stata aggiornata

Fino a venerdì scorso, si parlava di aggiornamenti per il modello standard di Apple Watch, l’Apple Watch SE e l’Apple Watch Ultra. Mark Gurman di Bloomberg, ad esempio, aveva indicato che tutti e tre i modelli avrebbero ricevuto un aggiornamento. Tuttavia, il giornalista ha successivamente corretto la sua previsione, affermando che non ci sarebbe stato un nuovo Watch Ultra 3 e suggerendo che l’uscita di un nuovo Apple Watch SE potrebbe essere stata rimandata.

È probabile che l’aggiunta del nuovo colore nero per l’Ultra 2 sia stata confusa con un possibile Ultra 3, visto che anche l’analista Ming-Chi Kuo aveva cambiato idea riguardo alla possibilità di un nuovo modello Ultra all’inizio dell’anno.

L’Apple Watch Ultra 2, pur essendo il modello più costoso, ha visto un miglioramento con un display LTPO3 OLED di alta qualità, una visione angolare più ampia e un chip S10 più veloce, oltre ai sensori per la temperatura e la profondità. È stata introdotta anche una versione in titanio della Serie 10, utilizzando il materiale che aveva reso unica l’iterazione più costosa.

La nuova funzione di rilevamento dell’apnea notturna non è esclusiva della Serie 10 e sarà disponibile anche sull’Apple Watch Ultra 2 e sull’Apple Watch Series 9. Inoltre, ci sarà anche la nuova app Tides. Nonostante le somiglianze tra l’Ultra 2 e la Serie 10, l’Ultra 2 mantiene ancora un vantaggio in termini di durata della batteria e prestazioni per gli amanti degli sport in acqua.

Con l’introduzione del nuovo colore per l’Ultra, è probabile che non vedremo un nuovo modello di dispositivo fino a settembre 2025. Per quanto riguarda l’Apple Watch SE, questo potrebbe venir lanciato prima, magari congiuntamente al debutto dell’iPhone SE 4.