Apple Watch SE (2023): chi dovrebbe acquistarlo?

L’Apple Watch SE di 2ª generazione, lanciato nel 2022, è una scelta economica nella gamma di smartwatch di Apple. Anche nel 2024, è un’opzione ideale per chi acquista un Apple Watch per la prima volta, desiderando un monitoraggio della salute di base e un’integrazione fluida con l’ecosistema proprietario.

Apple Watch SE (2023): ecco perché comprarlo

Il principale punto di forza dell’Apple Watch SE è sicuramente il suo prezzo; di fatto, sarà tuo con soli 259,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Costa significativamente meno rispetto ai modelli di punta, rendendolo un’opzione attraente per chi vuole provare l’esperienza del wearable della mela senza spendere troppo. E non si perde molto in termini di funzionalità essenziali: l’Apple Watch SE di 2ª generazione offre un ottimo equilibrio tra prezzo e funzioni fondamentali.

Inoltre, riprende alcune caratteristiche dai modelli più costosi, come il chipset della Serie 8 e la funzionalità di rilevamento degli incidenti. In questo senso, è una scelta che “prepara al futuro” senza eccessivi compromessi, a patto di accettare un display leggermente più piccolo.

Quindi, chi dovrebbe considerare l’acquisto dell’Apple Watch SE di 2ª generazione? Ecco una panoramica. Questo orologio è perfetto per chi è completamente nuovo al mondo degli Apple Watch. Il suo prezzo accessibile lo rende un punto di partenza ideale per esplorare le funzionalità principali, come il monitoraggio del fitness, le notifiche, il controllo della salute e le comunicazioni di base, senza dover sostenere un costo elevato. Per chi dà priorità al valore rispetto alle ultime novità tecnologiche, offre funzioni essenziali come il monitoraggio della frequenza cardiaca, il rilevamento delle cadute, il monitoraggio del sonno e l’attività fisica. Inoltre, è possibile accedere a numerose app di terze parti per arricchire l’esperienza.

Come la Serie 8 e l’Ultra, anche l’SE include la tecnologia di rilevamento degli incidenti. Utilizzando un giroscopio e un accelerometro aggiornati, insieme a un avanzato algoritmo di fusione dei sensori, l’orologio rileva gravi incidenti automobilistici e contatta i soccorsi se l’utente non risponde. Infine, se sei aperto al mercato dell’usato, modelli come la Serie 7 o 8 offrono uno schermo più grande e una leggibilità migliorata. La scelta tra un SE nuovo e un’alternativa usata o ricondizionata dipende dal tuo budget e dalle tue priorità.