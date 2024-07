Apple Watch SE: in arrivo una versione più economica in plastica?

In aggiunta all’Apple Watch X del decennale e all’Apple Watch Ultra 2, Apple starebbe lavorando anche a una nuova versione del suo orologio più economico. Secondo un nuovo report diffuso oggi, a Cupertino hanno pensato ad un cambiamento per certi versi epocale, ma necessario: un Apple Watch SE realizzato in plastica invece che in materiali “nobili” come alluminio o ceramica. Il tutto ovviamente per contenere i costi e colpire direttamente quella fascia di mercato dove regnano indiscussi i dispositivi dei grandi big cinesi e ovviamente coreani.

Attualmente, Apple Watch SE è realizzato in alluminio, proprio come i modelli Apple Watch Premium. Nell’ultimo aggiornamento targato 2022, Apple ha ridisegnato la cassa posteriore dell’Apple Watch SE, passando dalla ceramica a un nuovo materiale composito in nylon. Pare che invece il cambiamento di materiali non sarà più parziale ma ben più drastico. Questo ennesimo rumor Apple arriva dal noto e prolifico insider Mark Gurman di Bloomberg, uno che ha fatto praticamente sempre centro negli ultimi mesi. Nella sua newsletter Power On Gurman scrive che l’alluminio potrebbe essere del tutto abbandonato in favore di una plastica rigida in modo da contenere in maniera importante il prezzo finale. Oggi Apple Watch SE costa in Italia 289 euro (249 dollari negli Stati Uniti): l’obiettivo probabile è quello di rientrare nella fascia di prezzo di un Galaxy Watch FE, ovvero 199 euro. Staremo a vedere, al momento, e non potrebbe essere altrimenti, tutti gli occhi sono puntati sui nuovi dispositivi Apple Watch 10 che verranno annunciati nel corso del prossimo evento Apple di settembre.