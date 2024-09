Apple Watch Series 10 avrà nuovi sensori per il controllo del benessere

Oramai ci siamo: mancano pochissimi giorni al keynote di Apple. L’imminente Apple Watch Series 10 e i modelli Ultra 3, che la società presenterà il 9 settembre, potrebbero includere un sensore cardiaco e un ECG aggiornati, abilitando nuove funzionalità legate alla salute, come il rilevamento dell’apnea notturna, secondo quanto riportato da 9to5Mac.

Apple Watch Series 10 rileverà le apnee notturne

Il rilevamento dell’apnea notturna è stato a lungo oggetto di speculazioni per la Series 10, ma si pensava che dipendesse dal monitoraggio dell’ossigeno nel sangue, una funzione disabilitata nei modelli attuali negli USA (ma non da noi) a causa di problemi di brevetto.

L’apnea notturna causa pause nella respirazione durante il sonno, portando a un’eccessiva stanchezza. Di solito viene diagnosticata tramite uno studio del sonno, e per trattarla è necessario un apparecchio respiratorio come una macchina CPAP. La Series 10 e il modello Ultra 3 potrebbero rilevarla utilizzando il monitoraggio del sonno del wearable, fornendo una lettura dopo aver raccolto dati per diversi giorni.

L’analista di Apple, Ming-Chi Kuo, ha dichiarato che i nuovi modelli della Series 10 avranno display più grandi da 45mm e 49mm, ma secondo 9to5Mac, le risoluzioni saranno inferiori rispetto ai modelli attuali, e si prevede che la Series 10 verrà lanciata con dimensioni da 44mm e 48mm. Le nuove dimensioni saranno accompagnate da nuovi quadranti, come “Reflections” e il quadrante “Regatta” di Hermès. Quest’ultimo sarà disponibile anche per l’Apple Watch Ultra 3, suggerendo l’introduzione del primo cinturino Hermès per la versione Ultra. Di recente, su eBay è stato avvistato un cinturino Hermès con attacchi in titanio, confermando ulteriormente che il brand di Lusso sta progettando accessori per l’Apple Watch più grande e resistente.

Con l’aumento delle dimensioni del display e un design più sottile, l’OEM di Cupertino potrebbe migliorare la resistenza all’acqua, certificando il dispositivo per sport acquatici ad alta velocità fino a una profondità di 20 metri. I nuovi modelli Series 10 potrebbero anche includere l’app “Depth“, introdotta per la prima volta con l’Apple Watch Ultra. Fra le altre novità citiamo il chipset chip S10 migliorato e una nuova tecnologia OLED, più efficiente in termini di consumo energetico. Apple prevede inoltre di aggiornare l’Apple Watch SE, sebbene questo non sia stato menzionato nel rapporto.