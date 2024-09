Apple Watch Series 10: è perfetto per le telefonate grazie a una funzione speciale

Da pochissimi giorni Apple ha annunciato i nuovi dispositivi durante l’evento “It’s Glowtime”. Abbiamo visto gli iPhone 16, gli smartwatch Apple Watch Series 10, il nuovo Watch Ultra 2 in Satin Black e le AirPods Max in nuove colorazioni. Adesso apprendiamo un interessante notizia inerente il wearable di ultima generazione. Di fatto, sembra che Apple Watch Series 10, in uscita la prossima settimana, includerà una funzione di isolamento vocale che migliorerà la qualità delle chiamate telefoniche.

Apple Watch Series 10: come funziona il sistema per le telefonate?

Nello specifico apprendiamo che Apple afferma che il Neural Engine del Series 10 è in grado di sopprimere i rumori di fondo durante le chiamate telefoniche o le chiamate audio FaceTime, rendendo la voce più chiara e nitida per chi riceve la chiamata. Questa funzione funziona anche in ambienti particolarmente rumorosi, come all’aperto in una giornata ventosa o in un ristorante affollato. Tuttavia dobbiamo sottolinearlo: questa caratteristica non è disponibile sull’Apple Watch Series 9 o sui modelli precedenti, ma l’Apple Watch Ultra 2 invece, dispone già della riduzione del rumore del vento.

Per quanto riguarda gli iPhone, esiste già un’impostazione di isolamento vocale per le chiamate, ma tutti e quattro i modelli di iPhone 16 hanno ora acquisito anche la riduzione del rumore del vento. L’OEM di Cupertino spiega che gli algoritmi di apprendimento automatico riducono il rumore del vento per una qualità audio di nuova generazione, ma sarà necessario aspettare i test per capire quanto sia effettivamente migliorata rispetto ai modelli precedenti. Vi ricordiamo adesso che i preordini per l’Apple Watch Series 10 sono iniziati in questi giorni, ma i dispositivi cominceranno ad arrivare ai clienti venerdì 20 settembre. Venerdì invece, potrete preordinare i device principali, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e Pro Max. Non vediamo l’ora di provarli e scoprire dal vivo tutte le features next-gen, anche se per Apple Intelligence dovremo aspettare a lungo.