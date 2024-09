Apple Watch Series 10 è qui: in titanio, più sottile e con uno schermo ancora più grande

Apple ha presentato oggi l’Apple Watch Series 10, dotato di un display OLED grandangolare più grande di quello dell’Apple Watch Ultra. L’azienda lo ha definito come “il pannello per smartwatch più grande con il design più sottile di sempre“.

Apple Watch Series 10: le caratteristiche

Il Series 10 ha uno spessore di 9,7 mm, quasi il 10% più sottile rispetto al Series 9, e pesa il 20% in meno rispetto alla versione in acciaio inossidabile del Series 9. Anche le versioni in alluminio sono più leggere, con una riduzione del peso fino al 10%. Inoltre, l’acciaio inossidabile è stato sostituito dal titanio di grado 5 per una maggiore resistenza. L’azienda di Cupertino afferma che è l’Apple Watch con la ricarica più veloce di sempre, raggiungendo l’80% di carica in soli 30 minuti. Grazie a una nuova rete neurale, è anche in grado di ridurre i rumori di fondo durante le chiamate effettuate con l’orologio.

Per la prima volta, l’Apple Watch può riprodurre musica e podcast direttamente tramite l’altoparlante integrato. È inoltre dotato di un nuovo indicatore di profondità (fino a 20 piedi) e della misurazione della temperatura dell’acqua, sia per nuotate in piscina che in acque libere. Un’altra novità è il retro in metallo, che integra l’antenna nella scocca.

Il Series 10 include anche una funzione per rilevare condizioni di apnea notturna, durante le quali la respirazione si interrompe ripetutamente durante il sonno. Apple spiega che l’algoritmo è stato sviluppato utilizzando l’apprendimento automatico e dati clinici, e successivamente validato attraverso un ampio trial clinico. Dulcis in fundo, Apple Watch Series 10 è disponibile in nuove colorazioni, tra cui Jet Black e Rose Gold, che si uniscono al già esistente Silver Aluminum. Il prezzo di partenza è di 399 dollari per la versione standard e 499 dollari per i modelli con connettività cellulare. Sarà disponibile per l’acquisto a partire da venerdì 20 settembre. Restiamo in attesa dei prezzi per il mercato italiano.