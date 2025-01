Apple Watch Ultra 2 in mega offerta su Amazon: ultimi a disposizione

Ti presentiamo lo smartwatch più innovativo sul mercato e che oggi puoi acquistare ad un prezzo davvero stracciato! Si tratta dell’Apple Watch Ultra 2, al momento disponibile a soli 749 euro con uno sconto del 18%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 180 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta della mega offerta il prima possibile, gli articoli stanno andando a ruba!

Apple Watch Ultra 2: tutte le specifiche tecniche

L’Apple Watch Ultra 2 è un vero e proprio gioiellino che riesce a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti grazie ad una serie di specifiche all’avanguardia.

È dotato innanzitutto di un display Retina always-on più brillante che mai che offre una visualizzazione impeccabile anche in pieno sole. Inoltre ha più spazio per personalizzare il quadrante con tutte le informazioni che vuoi e vedere fino a sei righe di dati alla volta.

Robusto e versatile, è progettato per chi pratica l’endurance, l’avventura outdoor e gli sport subacquei, e ha tre cinturini speciali, appositamente studiati per ognuna di queste attività. Il SiP S9 ti dà, inoltre, uno schermo incredibilmente luminoso e un nuovo, oltre ad magico modo di interagire facilmente con l’orologio senza nemmeno toccarlo. E hai fino a 36 ore di autonomia, o fino a 72 ore in modalità Risparmio energetico.

Per finire il GPS di precisione a doppia frequenza individua la posizione con estrema precisione per calcolare distanza, ritmo e percorso.

