Aptoide: arriva finalmente anche su iOS lo store alternativo

Dopo molto tempo anche Apple ha il suo store alternativo: è Aptoide, online dal 2009, e porterà su iPhone solo videogiochi, niente app. Per il mondo Apple è una vera rivoluzione, viste le resistenze che da sempre a Cupertino hanno messo in essere per fare in modo che store terzi non utilizzino i propri dispositivi per la vendita di software, qualunque esso sia. Cosa questa che li accomuna anche a Google, tant’è vero che che nel 2014 Aptoide presentò una denuncia alla Commissione Europea proprio per l’impossibilità di essere presente, e lo è tutt’ora, nel Play Store. Ovviamente si scarica lo store via apk e il gioco è fatto. Ma su Apple non è così facile. Sino ad oggi, visto che Aptoide arriverà ufficialmente giovedì 6 giugno.

Inizialmente non si potrà accedere in massa ad Aptoide. Si potrà entrare solo grazie all’invito di un amico, o mettendosi in lista d’attesa, collegandosi al sito ufficiale con un iPhone via Safari. Gli sviluppatori rilasceranno dai 500 ai 1000 codici al giorno, assegnandoli a chi si è iscritto alla lista d’attesa che conta già 20.000 persone. Questo metodo permetterà agli sviluppatori di raccogliere un feedback prezioso dagli utenti in fase iniziale, potendo così seguire da vicino il loro utilizzo e apportare modifiche in base alle loro esigenze.

I primi giorni Aptoide offrirà davvero poco, si inizia con solo 7 giochi: l’obiettivo secondo gli sviluppatori non è quello di fare il boom da subito, ma di partire con un vero e proprio soft launch per avere tutto sotto controllo nella nuova piattaforma. Hanno comunque le spalle coperte, vuoi per 15 anni di esperienza, vuoi perché centinaia di sviluppatori hanno già deciso di pubblicare su Aptoide.