Aqara Smart Lock U200: PREZZO SHOCK per il BLACK FRIDAY!

Oggi parliamo di una serratura smart, in particolare della Aqara Smart Lock U200. Al giorno d’oggi risulta importantissimo, infatti, controllare in maniera scrupolosa l’accesso alle propria abitazione.

Tramite questa tipologia di prodotto riusciamo non solo a tenere perfettamente sotto controllo l’accesso, ma ci sarà possibile abilitare la porta a distanza, impostare dei codici temporanei per l’accesso, monitorare chi è entrato ed è uscito e molto altro ancora.

A partire da oggi, in occasione dell’imminente Black Friday, questo intelligente prodotto per la casa smart è scontato del 26%, passando da 269,99€ a soli 199,99€.

Caratteristiche tecniche | Aqara Smart Lock U200

Questa particolare serratura è anzitutto compatibile con la stragrande maggioranza delle porte standard. Infatti, la sua installazione non richiede modifiche strutturali alla porta. Si tratta di una serratura che supporta il protocollo Matter over Thread, che gli consente di avere una perfetta integrazione con i dispositivi smart della casa e riduce significativamente il consumo di energia. L’autonomia infatti risulta estremamente lunga, circa 6 mesi. È anche dotata di modulo NFC compatibile quindi con iPhone, Apple Watch, schede compatibili e chi più ne ha più ne metta. Con i suddetti dispositivi Apple sarà possibile sbloccare tramite tasto home, oppure sarà possibile sbloccare tramite impronta digitale.

Tra le funzioni più interessanti c’è sicuramente l’Auto Lock, che funziona mediante un giroscopio integrato. Questa funzione permette alla porta di chiudersi autonomamente quando viene richiusa. Un altro problema risolto brillantemente dagli ingegneri Aqara è quello della rumorosità.

Spesso infatti ci si imbatte in porte con serrature estremamente rumorose. Tramite la tecnologia Quiet Unlock la porta invece riesce a chiudersi e aprirsi in maniera molto silenziosa, garantendo, per esempio, il riposo agli ospiti della casa.

La sicurezza al primo posto | Aqara Smart Lock U200

Aqara, com’è giusto che sia, mette la sicurezza al centro delle sue funzionalità, offrendo diverse modalità di sblocco d’emergenza per garantire un accesso sicuro e affidabile anche in situazioni critiche.

Tra le opzioni disponibili, vi è la possibilità di utilizzare una chiave meccanica, un metodo tradizionale che funge da riserva in caso di guasto o esaurimento della batteria. Il codice PIN e le schede NFC aggiungono ulteriori livelli di sicurezza, offrendo metodi di sblocco senza chiave fisica che riducono il rischio di accessi non autorizzati.

Inoltre, l’applicazione mobile Aqara Home consente di bloccare e sbloccare la serratura da remoto, monitorando l’accesso e ricevendo notifiche in tempo reale per sapere sempre quello che succede nella propria abitazione. Non solo, perché queste operazioni potranno essere fatte anche tramite app per la casa intelligente di vostra scelta (Alexa, Apple Home, Google Home o SmartThings).

Il dispositivo è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio che garantisce autonomie piuttosto elevate, con tutti gli alert del caso nelle settimane vicine allo scaricamento completo. In caso di necessità, come un improvviso esaurimento della batteria, il dispositivo può essere collegato a un power bank, permettendo un’alimentazione d’emergenza e garantendo l’accesso in ogni circostanza.

Questa versatilità nelle opzioni di sblocco e alimentazione rende la serratura Aqara Smart Lock U200 una scelta affidabile per chi desidera una soluzione di sicurezza domestica completa e all’avanguardia.

Un dispositivo costruito veramente pensando ad ogni minimo dettaglio non può che essere un prezioso alleato in tutte quelle abitazioni in cui è importante tenere sotto controllo ogni accesso. In occasione del Black Friday, Aqara ha deciso di far crollare il prezzo a soli 199,99€ anziché 269,99€ facendo beneficiare il dispositivo di un ottimo 26% di sconto.

Ma non finisce qui. Aqara, infatti, ha allestito una intera vetrina di offerte grazie alle quali è possibile strutturare una intera casa intelligente a prezzo d’occasione. Chi sta pensando ad un modo di vivere e immaginare la casa in un modo nuovo, insomma, ha una grande opportunità proprio in occasione del Black Friday. Aqara nella fattispecie ha previsto offerte di questo rango:

Dotare la casa di controller e sensori significa prenderne possesso come mai lo si era immaginato prima. Significa poterla controllare da remoto, avere un monitoraggio costante su quanto accade anche a distanza, gestirne i parametri per avere un’esperienza migliore al rientro. Le offerte Aqara per il Black Friday partono con largo anticipo, gli sconti sono già iniziati e continueranno per tutto questo attesissimo periodo di offerte.

