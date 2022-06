Assassin's Creed compie 15 anni e Ubisoft regala tanti contenuti gratuiti

Ubisoft annuncia l’inizio dei festeggiamenti per i 15 anni di Assassin’s Creed. Un’opportunità per i team di sviluppo per ringraziare i fan per 15 anni straordinari di storia e passioni condivise. In questa occasione, l’azienda vuole che i giocatori ottengano il massimo da tutti i giochi Assassin’s Creed, da Assassin’s Creed Valhalla sino al primo Assassin’s Creed. I festeggiamenti iniziano oggi sull’apposito sito assassinscreed15.com e con dei live stream su Twitch e YouTube. A proposito, se vi interessa, proprio lo spettacolare Valhalla è al momento in offerta per PlayStation 5 a soli 29 euro. Un vero affare per un autentico capolavoro.

Assassin’s Creed, inizia la festa Ubisoft

Per festeggiare i 15 anni di Assassin’s Creed, ogni settimana un gioco offrirà nuovi contenuti, ricompense ed esperienze interattive per tutti sul sito dedicato: assassinscreed15.com. Come inizio, alcuni tatuaggi di Assassin’s Creed Origins e un pacchetto navale sono ora disponibili per Assassin’s Creed Valhalla.

In attesa dell’evento che il prossimo settembre svelerà il futuro della saga, i fan potranno accedere a un nuovo contenuto gratuito sempre per Valhalla grazie a un supporto per Anno 2 senza precedenti, col ritorno dei festival, il Pacchetto Sfida di Maestria 2 e nuove grotte da esplorate questo autunno per risolvere il mistero delle Tombe dei Caduti.

Quest’estate, inoltre, previsto un viaggio roguelite di Odino nella spettacolare regione di Niflheim con la nuova modalità, La Saga Dimenticata, che offre un nuovo punto di vista sul gameplay, che è gratuita per tutti i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla.

Un’ultima sorpresa alla fine dell’anno, quando i team di Assassin’s Creed riveleranno l’ultimo episodio della storia di Eivor come capitolo gratuito per tutti. Insomma, tanta carne al fuoco per omaggiare adeguatamente una serie ormai entrata nell’Olimpo dei videogame. AL punto che grazie a Discovery Tour: Viking Age, Ubisoft è anche partner Faculty of Education della McGill University per sviluppare guide per docenti e alunni, disponibili online gratuitamente per aiutarli a ottenere il meglio dai Discovery Tour come strumenti per le classi.