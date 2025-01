Assegno Unico 2025: aggiornamenti sui pagamenti e novità digitali

Entro la fine di gennaio 2025, le famiglie italiane potranno ricevere l’assegno unico, il supporto economico dedicato ai nuclei familiari con figli a carico. L’INPS ha annunciato che gli accrediti relativi al mese di gennaio inizieranno dal 20 gennaio, come confermato dal direttore generale Valeria Vittimberga. Per i beneficiari senza variazioni, le rate saranno erogate entro la settimana del 20 gennaio, mentre eventuali conguagli saranno completati entro la fine del mese.

Nuovo sistema Re.Tes. e digitalizzazione

A partire dal 1° gennaio 2025, l’INPS ha adottato il nuovo sistema Re.Tes. (Reingegnerizzazione delle procedure di Tesoreria) sviluppato dalla Banca d’Italia. Questo sistema, progettato in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato e la Corte dei Conti, è stato pensato per modernizzare e accelerare i processi amministrativi. La nuova architettura informatica mira a semplificare i pagamenti pubblici, sebbene sia necessario considerare i tempi di adattamento iniziali per l’integrazione dei flussi telematici.

Importanza dell’Isee aggiornato

Per continuare a beneficiare dell’assegno unico, è indispensabile aggiornare l’Isee entro il 28 febbraio 2025. Questa scadenza è cruciale per determinare l’importo spettante in base alla situazione economica corrente. Inoltre, dal 2025, una novità significativa prevede che l’assegno unico non influirà più sul calcolo del reddito Isee, ampliando le opportunità di accesso ad altri bonus e agevolazioni.

Nuova App INPS Mobile 4.0

L’INPS ha lanciato la versione 4.0 della sua App INPS Mobile, che consente di compilare e inviare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) Mini in modo semplice e rapido. Questo strumento, utilizzato da circa 5 milioni di famiglie italiane, rappresenta un passo avanti nella digitalizzazione dei servizi pubblici, migliorando accessibilità ed efficienza. Attraverso l’app, i cittadini possono gestire i servizi Isee direttamente dal proprio smartphone o tablet.

Per chi non è pratico di tecnologia, restano disponibili i tradizionali servizi di assistenza presso i CAF, oltre alla possibilità di utilizzare la DSU precompilata direttamente sul portale INPS.