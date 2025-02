Assegno unico febbraio 2025: tutto ciò che c'è da sapere

Dal 17 febbraio 2025, le famiglie italiane vedranno finalmente l’accredito del tanto atteso assegno unico. Questa erogazione introduce quest’anno importanti novità: una rivalutazione dello 0,8% e importi che oscillano tra 57,50 e 201 euro, determinati in base al ISEE.

Le tempistiche di accredito, sebbene non ancora ufficializzate dall’INPS, seguiranno il tradizionale schema: prima le pratiche senza variazioni, seguite da quelle con modifiche o nuove richieste verso la fine del mese. Tuttavia, permangono incertezze, alimentate dai ritardi già registrati a gennaio, che continuano a mettere alla prova la pazienza dei beneficiari.

La rimodulazione degli importi riflette le nuove soglie ISEE per il 2025. Il massimo di 201 euro sarà destinato alle famiglie con un ISEE fino a 17.227,33 euro, mentre l’importo minimo di 57,50 euro sarà riservato a chi supera i 45.939,56 euro o non presenta la dichiarazione.

Per ottenere gli importi aggiornati, le famiglie dovranno presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 28 febbraio. Chi ha già completato questa procedura riceverà le somme rivalutate a partire da febbraio, con il conguaglio relativo a gennaio previsto per marzo. I ritardatari avranno tempo fino al 30 giugno per regolarizzare la loro posizione e recuperare gli arretrati, ma nel frattempo riceveranno l’importo minimo a partire da marzo.

Questa misura di sostegno, concepita per semplificare il sistema dei contributi familiari, si conferma uno strumento dinamico e flessibile. Grazie agli aggiornamenti annuali e ai parametri ISEE, il pagamento dell’assegno unico continua ad adattarsi alle mutevoli condizioni economiche delle famiglie italiane.