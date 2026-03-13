“Attenzione a questi tre numeri“: cosa fare se li vedete apparire sul vostro display (per evitare di perdere tutto)

La truffa del momento di può riconoscere grazie a questi 3 numeri, che, se compaiono sul vostro smartphone vi devono mettere in allarme. Cosa fare secondo i tecnici.

Le truffe telefoniche sono in aumento, e negli ultimi tempi alcuni numeri internazionali, in particolare quelli con prefisso +358, stanno diventando sempre più comuni. Questo prefisso, che appartiene alla Finlandia, viene utilizzato dai truffatori per ingannare le persone e rubare denaro. Se non si presta attenzione, si può diventare facilmente vittime di truffe che utilizzano tecniche ingannevoli per ottenere informazioni personali o soldi.

Come funzionano la truffa del momento

La truffa che sfrutta il prefisso +358 si manifesta principalmente sotto forma di chiamate da numeri sconosciuti, che spesso vengono percepiti come legittimi, magari per via del prefisso finlandese. Quando si risponde a una chiamata di questo tipo, la truffa può assumere diverse forme: dalla richiesta di pagamento anticipato per una presunta vincita, alla falsa offerta di lavoro con promesse di guadagni elevati, fino ad arrivare a truffe sentimentali, dove il truffatore cerca di creare una relazione emotiva per ottenere denaro.

Un altro tipo di truffa più tecnologica è quella che sfrutta la clonazione della voce della vittima. Utilizzando tecniche avanzate come lo spoofing, i truffatori possono replicare la voce di una persona e farla sembrare credibile, cercando di convincere la vittima a trasferire denaro o a fornire informazioni sensibili.

Quando vediamo apparire sul nostro display numeri sconosciuti con prefissi internazionali, è importante non rispondere se non siamo certi della legittimità della chiamata. I truffatori si affidano alla nostra curiosità e alla paura di perdere un’opportunità, quindi possono cercare di farci sentire urgenti e invogliarci a rispondere o a fare azioni impulsive.

Anche se il numero potrebbe sembrare legittimo, è sempre meglio essere prudenti. Se si ha motivo di credere che il numero provenga dalla Finlandia per motivi lavorativi o personali, è essenziale verificare la fonte prima di rispondere. Esistono infatti numerosi strumenti online che permettono di cercare un numero e verificarne la provenienza.

Come difendersi dalle truffe telefoniche

Il rimedio principale per proteggersi dalle truffe telefoniche è quello di non rispondere a numeri sospetti. Se il numero non è riconosciuto o se il messaggio sembra troppo urgente, probabilmente si tratta di una truffa. Rispondere potrebbe dare ai truffatori accesso ai tuoi dati o portare a una richiesta di denaro.

Inoltre, se ricevi un messaggio SMS da un numero con prefisso +358, non cliccare su alcun link e non aprire allegati. Questi potrebbero contenere virus informatici o essere parte di tentativi di phishing per rubare informazioni sensibili.

Infine, bloccare numeri sospetti è una buona pratica. Se si è risposto accidentalmente o si ha qualche sospetto, bloccare il numero direttamente sul proprio dispositivo è una difesa utile contro futuri contatti non desiderati.

Le truffe telefoniche non si limitano al prefisso +358 della Finlandia. Esistono infatti numeri sospetti provenienti da altre nazioni, come +44 (Regno Unito), +1 (Stati Uniti) e +33 (Francia), utilizzati dai truffatori. Ogni prefisso internazionale potrebbe nascondere un tentativo di frode, quindi è sempre importante esercitare prudenza e non rispondere a numeri che non si riconoscono.