Audible: 6 mesi a 2,95€ (o gratis per 30 giorni) per il Prime Day

Audible è il servizio di Amazon che fornisce accesso illimitato ad un catalogo sterminato di audiolibri, programmi radio, televisivi e riviste e quotidiani in formato audio digitale, oltreché podcast originali e contenuti audio esclusivi. È praticamente lo Spotify della narrazione professionista.

Su Audible puoi ascoltare Francesco Pannofino, Viola Graziosi e Gianrico Carofiglio leggere i romanzi più belli e le storie più appassionanti. E grazie a agli sconti del Prime Day 2022, puoi approfittare non di una, ma addirittura di due promozioni diverse. Eccole nel dettaglio:

30 giorni completamente gratis di Audible che potete disdire in qualunque momento, senza spendere un centesimo. Fai clic qui per aderire gratis.

di Audible che potete disdire in qualunque momento, senza spendere un centesimo. Fai clic qui per aderire gratis. 6 mesi di Audible a soli 2,95€/mese per 6 mesi invece dei soliti 9,99€ al mese! Fai clic qui per scegliere invece quest’altra offerta.

Ovviamente non è possibile cumulare le due offerte. Insomma, fatevi due conti e domandatevi: voglio solo togliermi lo sfizio di provare, oppure mi interessa davvero e preferisco approfittare del prezzone mensile? A voi la scelta.

Offerta di Qualità

L’offerta di Audible è ricchissima sia per quantità di contenuti che per la loro qualità e varietà. A tua scelta, moltissime categorie tra cui scegliere l’audiolibro da ascoltare, tra cui Gialli e Thriller, Letteratura e Narrativa, Biografie, Romanzi d’Amore, Diari e Memorie, Storia, Libri per Ragazzi, Salute e Self-Help, Autori italiani, Letteratura Internazionale e altro ancora. I contenuti possono essere ascoltati sempre e ovunque su diversi dispositivi con le app scaricabili su smartphone e tablet con cuore iOS e Android, e su Mac e Windows. È inoltre possibile scaricare offline i contenuti di Audible per ascoltarli poi anche quando non è possibile connettersi a Internet.

Nota bene. L’offerta è riservata ai clienti Amazon Prime (clicca qui per ottenere 30 giorni gratis) che non si sono mai iscritti ad Audible.it e che non hanno mai beneficiato del periodo d’uso gratuito di 30 giorni.

