Aumentano le truffe sui social: Revolut incolpa Meta e le sue piattaforme

Revolut, la nota fintech britannica, ha recentemente rilasciato un comunicato in cui denuncia Meta, la società madre di Facebook e Instagram, per essere un focolaio di truffe online. Secondo i dati raccolti da Revolut, un’ampia percentuale di frodi finanziarie ha origine proprio su queste piattaforme social.

Revolut ha osservato un aumento significativo delle truffe legate a investimenti fraudolenti promossi su Facebook e Instagram. Queste truffe, spesso mascherate da opportunità di investimento a rendimento rapido, attraggono vittime ignare con la promessa di profitti elevati in breve tempo. Tuttavia, una volta investiti i fondi, gli utenti scoprono che sono stati truffati, perdendo così il loro denaro.

Secondo i dati raccolti da Revolut, il 60% dei casi di truffa online riportati in Regno Unito nel 2023, hanno avuto origine proprio dalle piattaforme social di proprietà di Meta. Le truffe inerenti agli investimenti rappresentano il 59% di tutti i soldi sottratti agli utenti in maniera fraudolenta nel corso del 2023.

Nel suo comunicato, Revolut esorta Meta a prendere misure più efficaci per monitorare e prevenire tali attività fraudolente. La fintech sottolinea l’importanza di una maggiore sorveglianza e di sistemi di verifica più rigorosi per proteggere gli utenti dai truffatori. Revolut evidenzia come la prevenzione delle frodi dovrebbe essere una priorità per tutte le piattaforme social, considerando l’enorme impatto che queste truffe possono avere sulle finanze personali degli utenti.

Ecco le dichiarazioni di Woody Malouf, Group Head of Financial Crime in Revolut:

“Siamo pienamente determinati a proteggere i nostri clienti al meglio delle nostre possibilità attraverso le tecnologie di prevenzione delle frodi, ma è innegabile che questo è un problema che deve essere affrontato anche alla fonte per avere qualche speranza di essere sconfitto. Le banche e le istituzioni finanziarie dovrebbero essere l’ultima linea di difesa, non l’unica.”

Consigli per gli Utenti

Revolut ha anche offerto alcuni consigli pratici ai propri clienti per evitare di cadere vittima di queste truffe. Tra le raccomandazioni principali vi è quella di diffidare di qualsiasi opportunità di investimento che prometta guadagni rapidi e significativi senza rischi. Gli utenti sono invitati a verificare sempre la legittimità delle offerte e a fare ricerche approfondite prima di impegnare i propri soldi. Inoltre, Revolut consiglia di utilizzare solo piattaforme di investimento riconosciute e regolamentate.

Revolut ribadisce il proprio impegno nella protezione dei clienti attraverso l’implementazione di sistemi di sicurezza avanzati e la continua educazione finanziaria degli utenti. La fintech sottolinea che la collaborazione tra le piattaforme social e le istituzioni finanziarie è essenziale per combattere efficacemente le truffe online.