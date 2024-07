Aumento dei prezzi e nuovo piano "standard" per Xbox Game Pass: ecco cosa cambia

Microsoft ha confermato l’introduzione di nuovi prezzi per il servizio Xbox Game Pass e l’aggiunta di un nuovo piano di abbonamento denominato “Standard”. Questo nuovo piano, che non includerà i giochi disponibili dal primo giorno di lancio e il Cloud Gaming, sarà offerto al prezzo di $14.99 al mese e includerà il catalogo di giochi esistenti e Xbox Live Gold per il multiplayer. Per quanto riguarda l’aumento dei prezzi, i nuovi abbonati dovranno pagare le tariffe aggiornate a partire dal 10 luglio, mentre per gli abbonati attuali l’aumento sarà applicato dal 12 settembre.

Il servizio Xbox Game Pass Ultimate di Microsoft ha visto una crescita significativa da quando è stato lanciato nel 2017, raggiungendo 34 milioni di abbonati a febbraio 2024. Questo numero rappresenta però un rallentamento nella crescita rispetto ai periodi precedenti, con un incremento di 9 milioni di nuovi giocatori negli ultimi due anni. Di conseguenza Microsoft è dovuto correre ai ripari, a fronte anche delle numerose acquisizioni di studi di sviluppo negli ultimi tempi. Ecco quindi che si è arrivati ad una rimodulazione dei costi e all’introduzione di un nuovo piani più economico. Ecco nello specifico i vari livelli e i costi:

Game Pass Ultimate passa da 14,99 euro a 17,99 euro al mese: titoli al day one, centinaia di giochi su console e PC, multiplayer online, sconti per i membri, abbonamento EA Play, cloud gaming su più dispositivi, vantaggi gratuiti ogni mese.

Game Pass Core passa da 59,99 euro a 69,99 euro l’anno: oltre 25 giochi di alta qualità su console, multiplayer online, sconti per i membri.

Nuovo piano Game Pass Standard 14,99 dollari (prezzo in euro non ancora comunicato): centinaia di giochi di alta qualità su console, multiplayer online, sconti per i membri.