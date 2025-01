Auricolari true wireless Beats Fit Pro in promozione speciale (-28%)

Immergiti nelle tue canzoni preferite come se fossi sempre al centro di un concerto con gli Auricolari true wireless Beats Fit Pro! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 179 euro con un mega sconto del 28%.

Auricolari true wireless Beats Fit Pro: audio immersivo e massima comodità

Gli Auricolari true wireless Beats Fit Pro hanno un design innovativo e si caratterizzano per delle alette di sicurezza flessibili così da garantire comfort e stabilità durante tutta la giornata.

Sono dotati, inoltre, di una piattaforma acustica personalizzata che offre un suono potente e bilanciato con alti cristallini e bassi profondissimi. Inoltre vantano un audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa per sentirti al centro dei film, della musica e dei giochi in ogni momento.

Allo stesso tempo, è possibile scegliere tra due diverse modalità di ascolto: la cancellazione attiva del rumore (ANC) per isolarti completamente nella tua musica, e la modalità Trasparenza per rimanere a contatto con il mondo esterno.

In più, questo modello dispone del chip Apple H1 che garantisce il passaggio automatico da un dispositivo all’altro offrendo la massima versatilità. Tra l’altro sono resistenti all’acqua e al sudore (con rating IPX4) quindi potrai indossarli anche nelle tue avventure all’aria aperta con la massima tranquillità.

