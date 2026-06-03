Avevamo davvero degli occhiali smart da vista? Tutti i pro e contro (pesantissimi) dell’accessorio del momento

I Ray-Ban Meta Optics si notano subito. L’approccio optical-first li rende pensati per chi porta lenti da vista, con naselli intercambiabili e astine regolabili che permettono di adattarli a diverse forme del viso. Non un gadget, ma un oggetto da indossare ogni giorno.

Il design resta vicino al classico Ray-Ban. Sul frontale, a sinistra si trova la fotocamera, a destra il led di registrazione, con un secondo led sulla lente destra per indicare attivazioni. Due pulsanti fisici permettono di scattare foto o spegnere completamente gli occhiali, scelta semplice e rassicurante. Il peso di circa 50 grammi li rende stabili e comodi, anche in movimento, ma certamente non leggerissimi da indossare sempre. All’interno ci sono cinque microfoni, due speaker open-air, fotocamera e batteria, risultati ingegneristici che permettono un uso quotidiano senza fastidi.

Fotocamera, audio e intelligenza artificiale

La fotocamera cattura il punto di vista dell’utente, verticale, fino a 12 megapixel, ideale per condivisione sui social. In esterni o in ambienti ben illuminati la qualità è buona, ma in scarsa luce cala e la stabilizzazione dei video in movimento non è perfetta. I video arrivano a 3K a 30 fps per massimo 3 minuti: sufficiente per micro-interazioni, ma limitato per chi cerca prestazioni da action-cam.

L’audio è il vero punto di forza: gli speaker open-air e i cinque microfoni direzionati permettono chiamate nitide anche in ambienti rumorosi. La musica è sufficiente per ascolti casuali, ma non sostituisce cuffie dedicate. Gli occhiali eccellono invece per interazioni rapide, comandi vocali e gestione di micro-interazioni.

L’assistente Meta AI supporta traduzioni, informazioni contestuali e micro-interazioni. L’app Meta AI gestisce impostazioni, privacy, foto e video, aggiornamenti e integrazione con social e musica. I limiti principali riguardano nomi in rubrica e compiti AI complessi, ma il sistema migliora con gli aggiornamenti.

La batteria offre circa 8 ore di autonomia reale, estendibile fino a 48 ore con la custodia. La ricarica rapida porta al 50% in 10-15 minuti, rendendo praticabile l’uso quotidiano.

I Ray-Ban Meta Optics funzionano bene per telefonate, note vocali, traduzioni, scatti veloci e micro-interazioni, ma non sostituiscono smartphone o action-cam. L’obiettivo è integrare tecnologia discreta in un oggetto quotidiano, con equilibrio tra comfort, funzionalità e ingegneria invisibile, più che proporre un gadget futuristico.