Polaroid Go Gen 3, la fotocamera istantanea più piccola al mondo scommette sull’estate analogica

Polaroid punta sull’estate e sul ritorno delle foto fisiche con Polaroid Go Gen 3, una fotocamera istantanea analogica tascabile pensata per viaggi, concerti e festival.

Presentata la nuova compatta guarda soprattutto a un pubblico giovane, attratto da scatti meno digitali e più immediati. L’azienda la definisce la fotocamera istantanea analogica più piccola al mondo, anche se per ora non ha indicato misure e peso precisi. Il punto, però, è proprio la promessa d’uso: tenerla in tasca, tirarla fuori al momento giusto, scattare e aspettare la stampa, senza schermi, notifiche o distrazioni.

Polaroid Go Gen 3, la mini istantanea punta tutto sulla semplicità

La nuova Polaroid Go Gen 3 arriva dopo la Go 2, lanciata nel 2024, e resta fedele allo spirito della serie: una punta e scatta istantanea, con messa a fuoco fissa ed esposizione automatica. Polaroid parla di un corpo ancora più compatto, disponibile in cinque colori — bianco, nero, teal blue, ice blue e viola — pensato per essere usato senza regolazioni complicate. Anche con una mano sola, magari tra uno zaino e un bicchiere di plastica a un concerto.

Tornano funzioni già viste, come lo specchio per selfie, l’autoscatto per le foto di gruppo e la doppia esposizione, che consente di impressionare due volte lo stesso fotogramma per creare effetti più personali. Più che una rivoluzione, almeno stando alle informazioni diffuse finora, sembra un passo in avanti. La novità più evidente, in attesa delle prove sul campo, è la miniaturizzazione. “Piccola, tattile, immediata”: è questo il messaggio che Polaroid vuole far passare. E il senso si capisce subito.

Prezzo, pellicole Go e sfida diretta a Fujifilm Instax Mini

La Polaroid Go Gen 3 è in vendita da oggi con un prezzo di partenza di 89,99 dollari negli Stati Uniti e 79,99 sterline nel Regno Unito, pari a circa 150 dollari australiani secondo le conversioni riportate dalla stampa specializzata. Nel materiale di lancio non sono stati indicati dettagli ufficiali per tutti i mercati europei. La fotocamera usa le pellicole Polaroid Go, un formato dedicato e più piccolo rispetto alle classiche I-Type: ogni stampa misura 66,6 x 53,9 mm, con un’area immagine di 47 x 46 mm. In sostanza, circa quattro volte meno del formato Polaroid tradizionale.

Il confronto più immediato è con Fujifilm Instax Mini, rivale diretta nel segmento delle istantanee economiche e molto diffusa tra adolescenti, viaggiatori e appassionati di foto ricordo. Secondo i prezzi riportati da TechRadar, un pacco di pellicole Go da 16 scatti costa 21,99 dollari o 18,99 sterline, mentre le Instax Mini offrono 20 scatti a circa 20,99 dollari o 14,99 sterline. La distanza non è enorme, ma c’è. E potrebbe essere il limite più concreto della nuova Polaroid: non tanto il prezzo della macchina, quanto il costo di ogni singola foto.

Gen Z, nostalgia analogica e foto da tenere in mano

Il lancio della Polaroid Go Gen 3 arriva dentro una tendenza ormai evidente: una parte della Gen Z cerca oggetti tecnologici più semplici, meno invadenti, anche un po’ imperfetti. Fotocamere senza display, compatte economiche, dispositivi “lo-fi” e accessori dal sapore anni Ottanta stanno tornando a farsi spazio proprio mentre smartphone e app producono immagini sempre più pulite, archiviate e dimenticate in pochi secondi.

Polaroid prova a inserirsi lì, nell’idea di un’estate analogica fatta di scatti unici, bordi bianchi, qualche minuto di attesa e foto da infilare in una cover o da regalare subito a qualcuno. Non è solo nostalgia, anche se il richiamo al passato è forte. È un modo diverso di vivere le immagini: più lento, più costoso, meno correggibile. Per questo la nuova mini istantanea potrebbe trovare il suo posto nei festival, sulle spiagge e nei viaggi tra amici. Resta da capire se la promessa della portabilità basterà davvero a distinguerla dalla concorrenza di Fujifilm Instax. Polaroid, però, questa volta sembra aver scelto il momento giusto.