Avvitatore a batteria Einhell: il MUST HAVE del fai-da-te a MENO DI 20 EURO

Se sei un appassionato di fai-da-te e bricolage, non puoi assolutamente farti scappare la mega offerta sull’Avvitatore a batteria Einhell! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con un mega sconto del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione sta per scadere!

Avvitatore a batteria Einhell: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Avvitatore a batteria Einhell è un attrezzo versatile, pratico e di alta qualità che risponde alle esigenze degli appassionati di fai-da-te e non dovrebbe mai mancare in una casa.

La potente batteria agli ioni di litio aumenta la capacità del 30% per una maggiore autonomia di lavoro. Grazie allo snodo girevole l’apparecchio si trasforma in un istante da avvitatore a pistola in avvitatore a barra con il quale è possibile raggiungere anche i punti più difficili da avvitare.

Per cambiare rapidamente i bit, l’avvitatore a barra a batteria è dotato di un pratico porta bit magnetico che guida in modo sicuro i bit nella rotazione a destra e a sinistra. L’impugnatura ergonomica antiscivolo consente inoltre un uso sicuro e confortevole.

La luce supplementare a LED illumina in modo ottimale la zona di lavoro. Grazie all’indicatore di carica della batteria a LED a 3 livelli e alla spia di controllo di carica, il livello di carica è sempre sott’occhio. Tra gli accessori rientrano la stazione di ricarica e 6 bit standard pronti all’uso.

